Ovo je plata Dejana Radonjića?

Dejan Radonjić se vratio u Crvenu zvezdu mts gde će pokušati da napravi čudo u Evroligi gde je cilj Top 8, ali i da osvoji očekivano - ABA ligu, domaće prvenstvo i Kup Koraća.Saši Obradoviću nije išlo kako treba u Evropi, desili su se porazi i to veoma ubedljivi, neki i neočekivani, pojačanja koja je zahtevao nisu ispunila očekivanja iako je imao dosta toga pripremljenog još početkom leta.Novi trener Crvene zvezde imaće ugovor do kraja sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana, a "Informer" prenosi i kolika će biti njegova primanja.Plata će mu biti 30 hijada evra mesečno, odnosno 180 hiljada evra do kraja sezone.Podsetimo, sa Radonjićem stiže i Lendri Noko, a očekuje se i raskid saradnje sa Emanuelom Terijem u narednih par dana.