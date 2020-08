Srpski operativac i nekadašnji košarkaški as nije ni u petoj sezoni u Sakramentu uspeo da se plasira u plej-of, iako se to od njega očekivalo.



Ključni detalji vezani su za Luku Dončića kojeg je Divac "preskočio" na draftu.



Šta kaže vlasnik Kingsa, Vivek Ranadiv?



"Bila je ovo teška odluka, ali verujem da je najbolja kako bismo izgradili pobednički tim, kakav naši navijači zaslužuju. Zahvaljujemo Divcu na posvećenosti i napornom radu. Uvek će biti deo naše porodice", rekao je Vivek Ranadiv.



Gledaćemo neke druge Kingse naredne sezone, to je već izvesno...