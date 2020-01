Ovo ide u istoriju košarke, Lebron preskočio idola!

Lebron je prvi put sreo Kobija Brajanta u jednom košarkaškom kampu za mlade talente."Upijao sam svaku reč, a dao je najbolji savet, moraš da se teraš do limita, bez obzira koliko si talentovan", prisetio se Lebron koji je sledio Kobijev put. Pravo iz svog Akrona, iz srednje škole je otišao u NBA i sada 17 godina kasnije, prestigao je Brajanta na večnoj listi strelaca, treći je u istoriji.Lebron je kao posvetu svom idolu nosio patike sa njegovim imenom, napisao je. Ubacio je 29 poena, ali Lejkersi nisu bili ni blizu protiv Filadelfije, koja je lako dobila meč. Ipak, pamtiče se trenutak, publika sa telefonima koja je ovekovečila trenutak istorije u trećoj četvrtini, kada je Džejms preskočio Kobija.Onda su usledile ovacije jer veličini kakva je Lebron, koji traje 17 godina u ligi je potrebno na ovaj način odati priznanje.Inače Sikserse su vodili Simons sa 28 poena i 10 skokova, Haris je dao 29, od povrede Embida koji bi trebalo da se vrati naredne nedelje, Filadelfija ima skor 6-3.Oklahoma je produžila agoniju Minesote, Tauns je ubacio 37 poena za domaće koji ređaju poraze. Tander je kontrolisao meč, Kris Pol je ubacio 25 poena i imao 10 asistencija. Denis Šreder je brojao do 26, ovo je peta pobeda u nizu za Tander. Imali su sedam dvocifrenih igrača, kluba je postigla 52 poena, "kolege" iz Minesote samo 20.Zak Lavin je bio silan u Ohaju, Čikago je dobio očajni Klilend, 44 poena, 10 skokova, 8 asistencija za Lavina, bio je blizu prvog tripl-dabla karijere. Igrao je kao posednut u poslednjoj četvrtini, ubacio 21 poen, Čikago se vratio sa -15 i stigao do pobede protiv Kavsa koji su izgubili sedam mečeva u nizu.Dramond se vratio u tim Pistonsa, 21 skok, 20 poena, ali protiv Kajrija Irvinga Detroit nije imao šansu,. U svojoj najboljoj partiji od dolaska u grad, bek Bruklina je ubacio 45 poena, prekinuo lošu seriju svog tima. Netsi su prvi stigli dvocifreni deficit, u trećoj četvrtini je Irving dao 17 poenam a onda u produžetku dotukli domaćina. U regularnom delu je prvo Rouz napravio grešku, ali je dve sekunde pre kraja svom timu doneo produžetak.U prvom meču dana je Juta tukla Dalas, Rudi Gobert igra u fantastičnoj formi. Francuz je ubacio 22 poena, imao 17 skokova, nije promašio iz igre, a dodao je pet blokada. Mičel je ubacio 25, Bogdanović 23 poena, na drugoj strani Dončić, 25, uz 6 skokova i 7 asistencija. Za njegove standarde sasvim prosečno. Igrao je i Bobi Marjanović nešto više od pet minuta, dva poena i par skokova.Gobert je rešio meč u finišu, koš, pa blokada, skok i na kraju bacanje kojim je dotukao Mavse.