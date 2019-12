Ovakve centre nema niko na svetu, Srbin debitovao uz ovacije navijača!

At only 19 years old Alen Smailagić is wasting no time in his Warriors debut with 4 quick points.



Steph Curry is liking what he’s seeing. pic.twitter.com/V7AQnhF6iI — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) December 28, 2019

Miris starih dobrih vremena. Voriorsi su dobili četvrti put u nizu, nekada to i ne bi bila vest, ove sezone je za naslovne strane. D'Anđelo Rasel je izrešetao Sanse, 31 poen, debitovao je Alen Smailagić, nešto manje od pet minuta, ali da pokaže koliko može, 4 poena, po skok i blokada, bila je to sjajna noć u San Francisku.Voriorsi su gubili veči deo drugog poluvremena, ali je onda usledila serija 8:0 domaćina, okrenuli su rezultat i priveli meč kraju.Inače, Srbin je dočekan ovacijama, debitovao je u prvoj četvrtini."Čuo sam aplauze, to me malo unervozilo", rekao je najmlađi igrač u istoriji razvojne lige koji je eto debitovao u najjačem takmičenju na svetu.Goran Dragić je prelomio duel Majamija i Indijane, pogodio je ključni šut, prethodno je Majami dva puta osvojio loptu, ofanzivni skok je omogućio dva nova napada, i to je odlučilo. Aron Holidej je šutirao sekundu pre kraja za pobedu Pejsersa, nije pogodio. Dragić je dao 14 poena, Batler 29, Adebajo 18, uz 14 skokova. Na drugoj strani Aron Holidej 17, Lemb i Voren po 16, Indijani nije pomoglo ni što je napravila četiri greške, najmanje u istoriji franšize.MIlvoki nije imao problema, lako su slavili na jugu, Atlanta nije dorasla lideru. Adetokumbo je preskočio meč, to nije smetalo Baksima, Midlton je ubacio 23 poena, Houksi su najgori tim lige, izgubili su devet mečeva u nizu, imaju skor 6-26. Uz to, povredio se i Jang koji je napustio teren u prvom poluvremenu i nije se vraćao u igru.Kris Pol je bio jedan od čoveka odluke, on i Gildžes-Aleksander su odigrali odlično u ključnim trenucima pa je nakon produžetaka Oklahoma dobila Šarlot u Severnoj Karolini, to je njihov peti trijumf u šest mečeva. Veteran Pol je promašivao tokom čitave večeri, ali i sami znate, on kaže da živi za poslednje četvrtine, dao je 10 od 16 poena u tom delu igre i dobio u zavičaju, pred ocem, bratom, dekom i bakom koji su sedeli odmah kraj terena.Nikola Vučević je ubacio 16 poena, imao 12 skokova i 7 asistencija, drama na Floridi, Orlando je srušio Filadelfiju. Medžik je preživeo kolaps u poslednjem minutu, nisu mogli ga ubace bacanje u finišu, umali nisu prokockali pobedu, 5 od 11 u poslednjih 90 sekundi. Na kraju trijumf, iako su Siksersi odjednom počeli da pogađaju trojke. Embid nije pogodio očajnički šut u poslednjoj sekundi.Boston je u matine terminu savladao Klivlend.