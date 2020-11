Otvoreno pismo Ostoje Mijailovića: ''Partizan o ovome neće ćutati''

Predsednik Košarkaškog kluba (KK) Partizan Ostoja Mijailović pozvao je danas policiju i tužilaštvo da ispitaju tvrdnje prvog čoveka KK Crvena zvezda Nebojše Čovića i predložio da se obojica javno ispitaju uz upotrebu poligrafa, kako bi se utvrdila istina.









"Javno pozivam policiju i tužilaštvo da ispitaju sve tvrdnje Nebojše Čovića, izrečene u Jutarnjem programu TV Pink. U cilju razotkrivanja neistina koje je izgovorio Nebojša Čović, predlažem da ispitivanje i njega i mene bude javno i uz upotrebu poligrafa. Neka Nebojša Čović pruži dokaze za ono što tvrdi", naveo je Mijailović u



"Čović me je direktno optužio za organizovanje i izvršenje teških krivičnih dela, kao što je trgovina narkoticima, što je većina drugih medija prenela. Dodatno izgovorena laž, kako sam ispevao nekakve uvredljive pesme i plaćao neke ljude da ih pevaju njegovoj supruzi, toliko je beskrupulozna i netačna, da ću na tu temu samo podsetiti kako je Čović svojevremeno identičnu stvar izgovorio u Utisku nedelje, ali je usmerio ka tadašnjem treneru Partizana, koga je tada smatrao svojim glavnim protivnikom", dodao je.



On je istakao da se tim slučajem bave advokati i da će "tražiti odštetu u skladu sa težinom izrečenih neistina".



"Moji advokati će od nadležnog tužilaštva zatražiti da se svi Čovićevi navodi ispitaju, a o ishodu istrage ćemo obavestiti javnost. U interesu svih je da nadležne institucije donesu zaključke, a ne da se paušalne izjave šire kao epidemija neistine. Jednom se lažima i manipulacijama mora stati na put", istakao je predsednik crno-belih. Mijailović se oglasio posle optužbi Čovića u brojnim medijima prethodnih dana, posebno one izrečene u Jutarnjem programu televizije Pink 7. novembra, kada je naveo da Mijailović posredstvom svoje firme za uvoz automobila organizuje krivična dela tako što "havariše automobile, vraća ih u Nemačku, napuni ih drogom i onda ga uhvate sa 600 kilograma".naveo je Mijailović u pismu objavljenom na klupskom sajtu dodao je.On je istakao da se tim slučajem bave advokati i da će "tražiti odštetu u skladu sa težinom izrečenih neistina".istakao je predsednik crno-belih.





Mijailović je rekao i da je Čović "poslednja osoba na svetu koja ima moralno pravo da sudi o tome na kojem se nivou neko nalazi i načina na koje je došao do svog društvenog položaja".



"Ali, kako moral i Nebojša Čović teško mogu da stanu u istu rečenicu, on je to sebi dozvolio, ponovo obmanjujući javnost", naveo je.



Mijailović je rekao i da je, u vezi sa ABA ligom, prvi čovek crveno-belih "zamenom teza izjednačio sukob interesa klubova koji se takmiče u istom rangu i klubova čiji se razvojni timovi takmiče u nižem rangu takmičenja".



"I to nije sve, već Čović u svom besmislenom predlogu traži da u slučaju kada dva igrača, koje zastupa ista menadžerska agencija, nastupaju za suprostavljene klubove, ni jedan nema pravo nastupa na tom meču. Na taj način, Čović svesno izjednačava svoj nepotizam sa nečim što sa tim nema veze i što je potpuno legalno. Jedini problem koji Čović ima je što taj manevar neće proći, jer je svima jasno o čemu se ovde radi", ocenio je Mijailović.





Mijailović je ponovio pitanje ko i iz kojih motiva štiti Nebojšu Čovića od procesuiranja za krivična dela za koja postoje prijave.



-





Naveo je da je u avgustu 2015. pokrenuta istraga Specijalnog tužilaštva o novcu koji je tadašnja vlast obezbedila za regulisanje stanja na Kosovu, "a koji je završio kao donacija firmi u vlasništvu Nebojše i Vesne Čović".





"Posebno sam osetljiv na temu Kosova, gde sam kao graničar branio našu zemlju 1999. Zato verujem da svako ko je zloupotebljavao tešku situaciju na Kosovu treba da odgovara pred sudom, narodom i Bogom. Posebno ako je zloupotrebio državnu funkciju", naveo je Mijailović.







Mijailović je rekao i da sa pozicije predsednika Partizana mora da podseti da je početni razlog za sve probleme sa kojima se danas suočava ABA liga bila tužba koju je Čović inicirao pred sudom u Zagrebu. U tužbi se liga tereti zbog neuredne dokumentacije tokom perioda kada je upravo Čović bio njen predstavnik, kao potpredsednik i predsedavajući.



-





On je rekao da Čović želi da obezbedi da tast njegovog sina predsedava ligom i na taj način osigura svoj kontrolni uticaj u njoj koristeći svoj drugi klub, FMP. Mijailović je naveo da iznošenje činjenica o upravljačkoj strukturi klubova koje Čović kontroliše, prvi čovek Zvezde proglašava napadom na svoju porodicu, a da nije rekao koje od primedbi koje mu se stavljaju na teret nisu istinite.





Mijailović je istakao da se Crvena zvezda i FMP velikim delom finansiraju iz budžeta Srbije, čime se, kako je rekao, finansira porodični posao.





"Verujem da je suprotstavljanje kriminalnim postupcima Nebojše Čovića u interesu države i državnih organa, kao i da niko neće podleći njegovim pritiscima. Suprotstavljanje takvom načinu razmišljanja i poslovanja Nebojše Čovića, čemu smo svedoci već duže vreme, u interesu je srpske košarke i regionalne lige, ali i košarke kao sporta. Partizan o ovome neće ćutati", naveo je Mijailović.