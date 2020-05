Otkriven razlog zbog čega PAO preti Evroligi! Đordi ima rešenje, moguće proširenje, ali...

Panatinaikos će se početkom juna, tačnije krajem prve nedelje narednog meseca obratiti javnosti, grčki mediji spekulišu da razmišljaju da istupe iz Evrolige.



Oni su jedini klub koji je glasao protiv prekida sezone, a razmišljaju da tuže takmičenje jer su ostali bez 2.5 miliona od nagrada, plus sponzorskih ugovora i TV prava. Zbog toga prete odlaskom iz Evrolige u FIBA Ligu šampiona, ali koliko je to realno?



Panatinaikos može da ostvari svoju pretnju, ali navodno Bertomeu će odmah uzvratiti. Slavni grčki klub je jedan od osnivača takmičenja i on bi morao da plati troškove izlaska od 10 miliona, prema tumačenju Evrolige.



Čini se da bi sve završilo na sudu, ali i ako PAO odustane, Virtus se već prijavio. Njihov direktor Baraldi kaže da nisu bacili novac, da ovo nije njihova krivica, da se nadaju da će neko odustati kako bi se našli u eliti.



Partizan se nije oglasio, ali šansa je nikakva. Bertomeu je čak najavio proširenje, ali nijednom nije pomenuo Balkan, njegov interes su Francuska, Italija, Španija, plus London koji će u skoroj budućnosti dobiti tim.



Grčki mediji veruju je Panatinaikos reagovao ishitreno i da su besni zbog laži da je odluka doneta jednoglasno, iako su jasno bili protiv. Oni tvrde da će morati da smanje budžet za najmanje 30%, ali u istoj situaciju su i ostali timovi. Od jutros je CSKA otpustio Kufosa i Rona Bejkera, a PAO će verovatno ostati bez Kalatesa koji je dobio ponudu Barselone.







U svakom slučaju, neće biti promene odluke, mediji su sigurni da i ako Panatinaikos ode, mesto dobija Virtus, što samo pokazuje ono što smo i pre pričali, Evroliga je privatno, zatvoreno takmičenje gde novac i budžeti odlučuju...