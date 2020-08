Ostoja žestoko, o Kosovu i limaru!

Ostoja Mijailović je govorio za "Informer" o raznim temama, a naravno da se dotakao teme FMP-a iz Železnika za koji smatra da nema pravo učešća u ABA ligi.



"Nemamo ništa protiv da igraju ABA ligu dok naše tvrdnje ne potvrdi sud ili arbitraža, ali ne smeju da imaju upravljačka prava zbog očiglednog sukoba interesa s Crvenom zvezdom. Postoje rodbinski odnosi koji to dokazuju, ali ne samo to nego i dokumentacija iz APR u kojoj kažu da su dobijali novac od Zvezde kao filijala kluba", rekao je Ostoja Mijailović za "Informer".



Potom je odgovorio Čović na prozivke da je "limar".



"Čovek koji je vlasnik kompanije za prodaju limenki i limenih čepova optužuje mene da sam limar. Mene, koji se bavim uvozom automobila, brodova, osiguranjem.. mnogim drugim poslovima... Ja sam bio na Kosovu 1999. kao vojnik i branio otadžbinu, dok je druga strana takođe bila na Kosovu i radila operacije za koje ceo svet zna. I onda sam ja prevarant, a druga strana je poštena", odgovara Mijailović.



Što se tiče takmičarskih ciljeva u novoj sezoni, jasno je da su oni najviši mogući u ovom trenutku i u Evrokupu i ABA ligi, ali je teško bilo šta predvideti usled pandemije.



"Zbog aktuelne epidemije ne možemo ništa da predvidimo, ali činjenica je da ćemo mi biti debelo oslabljeni jer ćemo ostati bez 30 odsto izvora finansiranja, od prodaje karata. Toliko novca od karata niko osim nas nije uspeo da obezbedi", rekao je Mijailović.