Ostoja potvrdio, sledi turbulentna nedelja za Partizan!

Veliko zadovoljstvo je među navijačima Partizana u posldnjih par dana posle ubedljive pobede crno-belih nad Venecijom (95-73) u drugom kolu Evrokupa, ali u upravi kluba tek čekaju dobre vesti!





Ostoja Mijailović godtovao je danas na

Prvi čovek Partizanagodtovao je danas na BC Partizan TV i tom prilikom otkrio da se narednih dana očekuje veoma važna sudska odluka, kada je u pitanju Partizanov spor sa bankom.





''Nas čeka turbulentna sledeća nedelja. Spor sa bankom na prvom stepenu je priveden kraju. Čekamo presudu, ističu zakonski rokovi da presuda bude gotova, možda sledeće nedelje.



To je jedna od ključnih stvari u kom pravcu će klub da ide. Ako klub izgubi taj spor, vraćamo se starim problemima, prošlosti koju bih voleo da smo prevazišli. Naš pravni tim je gotovo tri godine danonoćno radio na tom predmetu. Ako dobijemo ovaj spor, to bi bila najveća stvar koju je ova uprava uradila.



Partizan je pokrenuo sudski spor, sudsko veštačenje je pokazalo da banka ima obaveze prema Partizanu. Nadam se da će pravda biti na strani Partizana. Borili smo se da dokažemo da je Partizan bio u pravu, da su postojaće neke netržišne stvari, i da je Partizan oštećena strana. Treba dodati i da postoji drugi stepen koji će doneti konačnu odluku'', izjavio je Mijailović.



Naravno da bi dobijeni spor znatno olakšao situaciju u Partizanu, ali s obzirom na pandemiju, mnogo razloga je za oprez, možda i za zabrinutost kako će sve funcionisati na polju finansija u narednim mesecima do kraja tekuće sezone.





''Kada uprava kluba treba da bude napadana, pokreće se tema da je klub u finansijskim problemima. Partizan se u ovim trenucima teško bori da plati račune na vreme, da isplaćuje zarade na vreme. Dovijamo se i da nađemo sponzore i da razumemo državu za njenu situaciju i za marketinške aktivnosti koje bi donele neke prihode u klub.







Mislim da će ovo biti jako teška godina i borićemo se na mnogo načina da je završimo koliko-toliko pozitivno.



Ne stoje priče pojedinaca da klub duguje 10-12 miliona, sedam miliona i tako dalje. Klub je izmirio sve plate za prošlu godinu, sada smo pozitivni u ovom trenutku ove godine, plaćamo obaveze na vreme, ali nisam siguran kako će biti u budućnosti.



Ne znamo kakva će situacija biti sa Kovidom. Ako bi to prestalo do kraja godine, jer svi štede, kao i privreda... To se odražava u velikoj meri i na klubove'', naglasio je Mijailović, koji je izrazio i zadovoljstvo odzivom navijača kada je u pitanju kupovina sezonskih karata.