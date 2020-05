Ostoja potvrdio, Partizan uskoro kompletan, stiže i Trinkijeri, evo i kada!

Košarkaši Partizana trenirali su danas u hali, nakon dva meseca pauze zbog pandemije korona virusa.



Crno-beli su pre desetak dana počeli s treninzima na otvorenom, a danas je u Maloj sali Beogradske arene s loptom treniralo 11 igrača.



Uprava Partizana, kako se navodi u saopštenju kluba, intenzivno radi na povratku trenera Andree Trinkijerija i Vlade Šćepanovića, kao i ostalih prvotimaca u Beograd.



"Želja kluba je da se nakon svih zakonskih procedura koje se tiču preventivnih mera, prvi tim i stručni štab kompletiraju i da što pre u kompletnom sastavu nastavimo sa pripremama za nastavak sezone", rekao je prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović.



Kako je istakao, svi prvotimci i članovi stručnog štaba su obavili neophodne testove i svi su bili negativni na korona virus.

"Očekujemo da se do kraja nedelje naš stručni štab kompletira, dok verujemo da ćemo do kraja iduće nedelje uspeti da vratimo i sve igrače iz inostranstva", rekao je Mijailović.



On je ponovio da je za Partizan prioritet završetak sezone na parketu, uz bezbednost svih učesnika na terenu i oko terena.



"Na prethodnom sastanku ABA lige većina klubova se na isti način izjasnila i mi se spremamo za nastavak sezone.







Istovremeno, čekamo i odluke Evrolige o nastavku Evrokupa i Evrolige.







Zbog toga smo doneli odluku da što je pre moguće okupimo tim i nastavimo sa radom u punom kapacitetu", naglasio je Mijailović.