Ostoja potkačio i Zvezdu!

Partizan ćemo i sledeće sezone gledati u Evrokupu.



Ekipa čiji je predsednik Ostoja Mijailović je istakla da se zahvaljuje FIBA na ukazanoj šansi, ali i da je Partizanu mesto u Evroligi, ne u Evrokupu.



"Želim da čestitam svim ekipama koje su se plasirale u EL. Ne mogu da kažem da je to menadžerski uspeh ili uspeh pojedinih klubova, mislim da je to umetnost u datoj okolnosti kada nema drugih opcija. Takođe mislim i da je umetnost takmičiti se u EL bez ijednog osvojenog trofeja", rekao je Ostoja Mijailović danas na konferenciji za medije, misleći pre svega na činjenicu da Crvena zvezda mts nije imala niti jedan trofej ove sezone i nije bila najbolje plasirana ekipa u ABA ligi.



Partizan je, sa druge strane, osvojio Superkup ABA lige, Kup Koraća, a bio je i najbolji tim u Evrokupu i ABA ligi u trenutku prekida.



"Najveći gubitnici u svetu košarke jesu Efes i Partizan, kako finansijski, tako i sportski. Ne mogu da kažem da je to sportska nepravda, sve su to okolnosti. Ljudi u EL su tako procenili, da je ovaj put najbolji sa najmanje štete", rekao je danas na konferenciji za novinare Ostoja Mijailović.