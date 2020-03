Ostoja: "Partizan hoće titulu na parketu!'' A šta je sa trenerom, igračima i budžetom?

Ono što je sada najaktuelnije pitanje je da li će se sezona nastaviti, ili će morati da se donese odluka administrativnim putem.



''Partizan je poslednji klub koji je želeo da se desi ovako nešto i da se prekinu takmičenja. Mi smo našom igrom na terenu izborili poziciju na tabeli, i u ABA ligi, i u Evrokupu. Nama neće značiti titula za zelenim stolom, nego bismo želeli da je osvojimo na parketu.



Skočili su mnogi na mene kada sam pričao pre nekoliko nedelja kako je 1999. neko došao na poziciju broj 1 i kako je broj 2 tada igrao Evroligu. Mi ne znamo šta će odlučiti Evroliga. Da li će uopšte ABA liga i imati mesto u Evroligi kada se završi sezona.



Navijače zanima da li će ekipa ostati na okupu i u narednom periodu.





''Ja se godinama zalažem za kontinuitet ekipe. O tome će odlučivati stručni štab, ali mnogo će zavisiti i od mogućnosti sa ekonomske strane'', istakao je Mijailović..



A mogućnosti su...



''Nije realno govoriti o našem budućem budžetu. Veliko je pitanje kakve će budžete ekipe imati. Mi ćemo dati maksimum i borićemo se za što veći budžet. Kakav će on biti u ovom trenutku ne mogu da kažem'', objasnio je on.



Jedno pitanje bilo je vezano i za najnovije pojačanje Brajana Angolu, koji je tek došao, a sezona se prekinula.



''Mi nemamo kuglu da vidimo šta će se desiti u narednom periodu. Mislim da se on odlično uklopio, ali situacija se promenila, ipak mislim da nismo pogrešili'', istakao je Mijailović.





Već sada mora da se razmišlja i o novoj sezoni i u kakvom sastavu će Partizan nastupiti. Za početak, da li će Andrea Trinkijeri ostati na klupi Partizana.

naglasio je Mijailović.