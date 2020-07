Navijači su izglasali košarkaše Partizana u idealnu petorku Evrokupa, a tim povodom se oglasio i Ostoja Mijailović.



Predsednik crno-belih je napisao poruku na Tviteru.



"Čestitam našim prvotimcima koji čine startnu petorku Evrokupa po izboru navijača!



To je još jedan dokaz da smo bili prvi favoriti. Ujedno to je i razlog za optimizam, jer ćemo istu ovu petorku gledati u dresu Partizana i u sezoni 20/21", rekao je on.



Podsetimo, navijači su odabrali Markusa Pejdža, Ognjena Jaramaza, Radeta Zagorca, Rašona Tomasa i Vila Mozlija u idealnu petorku.