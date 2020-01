Ostoja Mijailović otvoreno - o trenutnom dugu Partizana, sukobu Zvezde i Budućnosti, Pejnersu, "svemoćnim menadžerima"...

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović odgovarao je na pitanja navijača na zvaničnom Jutjub kanalu "crno-belih", a prvo se dotakao situacije sa Žofrijem Lovernjom koji se na kraju nije vratio u Beograd.



"Postoji velika ljubav između njega i Partizana. Kada su krenuli pregovori pojavila se mogućnost, kontaktirala nas je njegova agencija. Pregovarali smo, ali se nije ispunila ni njegova ni naša želja i ostao je u Fenerbahčeu."



O povredi Redinga i potencijalnoj zameni.



"Naš tim doktora radi na povredi. Znaćemo za nekoliko dana šta će se desiti sa njim. Ne bih da preuranjeno iznosim informacije. Što se tiče zamene, ne bih komentarisao. Imamo naš tim, koji pravi dobre rezultate. Njima dajemo prednost".



Novi ugovori za Mozlija i Trinkijerija?



"Mozli je dokaz da ne treba suditi unapred. Ima ugovor i za sledeću sezonu, i klauzulu. Andrea ima ugovor za sledeću sezonu, ima i klauzulu, može da ide u drugi klub, može da ostane u Partizanu, to je stvar dogovora".



Šta se događa sa Pejnersom, koliko košta njegovo neigranje?



"On ima važeći ugovor koji Partizan poštuje. Nismo mi ti koji biramo ko igra u 12, već stručni štab. O tome odlučuje trener i njegovi saradnici."



O dovođenju igrač i objavi završenog posla.



"Specifična situacija. Kada pregovarate sa igračima ne možete da sačuvate to. Te informacije izlaze od strane menadžera i igrača. To nam dosta remeti sistem. Reći ću na kraju sezone kako su neki agenti kvarili transfer Partizanu. Neki menadžeri misle da su svemoćni, da su moćniji od klubova. I da mogu da ucenjuju. Pa idu po gradu i pričaju neistine."



Dug Partizana?



"Dugujemo nešto više od 2.500.000 evra i u tu ulazi poreski tug koji pokušavamo da saniramo."



Sezonske karte?



"Kada su u pitanju sezonske i dnevne karte, već smo na oko 90.000.000 dinara. Već sam ranije rekao a je cilj bio 800.000 evra, a da su očekivanja i preko 1.000.000 evra."



Zašto se Partizan ne oglašava o Podgorici, odnosno o neodigranom meču Budućnosti i Zvezde.



"Partizan nikada nije ćutao niti će ćutati. Ako postoji sponzor koji će dati 30.000 evra, ja ću reći šta mislim pa da platimo kartu. Što se tiče kompromisa, savezništva... Partizan nikome neće biti saveznik. Partizan je dovoljno jak klub i donosimo odluke u svoje ime. Ako budem došao u situaciju da odlučujem protiv Partizana, ja ću da se pokupim i odem", istakao je prvi čovek Partizana koji je takođe otkrio da postoji mogućnost da bude na derbiju protiv Crvene zvezde u Pioniru kada će "crveno-beli" biti domaćini.



Ostatak intervjua pogledajte na Jutjub kanalu BC Partizan TV.