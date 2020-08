Ostoja izneo brojke - Dug, budžet i zašto je Partizan izgubio mesto u Evroligi?

Preneli smo ranije danas, predsednik Partizana Ostoja Mijailović je govorio za BC Partizan TV, odgovarao na pitanja navijača, a jedna od tema koja ih najviše zanima jeste finansijska situacija u Partizanu, imajući u vidu probleme zbog pandemije.





Najveći gubitak koji je Partizan pretrpeo je nemogućnost prodaje sezonskih karata za sledeću sezonu, od čega je Partizan prošle godine imao značajan prihod.





''Pošto smo preneli ugovore iz prošle godine i imamo još na poziciji centra da dovedemo igrača, naš budžet je poznat, manje-više kao prošle godine. Smanjio se u delu trenera, pojedinih igrača koji su otišli, trudili smo se da dovedemo kvalitetne igrače za manji novac.







Ono što je veliki izazov, ne znamo šta će biti sa sezonskim kartama. Mi smo prošle godine u ovo vreme imali prihod od pola miliona evra. Krenuli smo tu sezonu sa velikim plusom'', podseća Mijailović.







Potom je otkrio i koliko je iznosio Partizanov dug na kraju prošle godine, uz određene važne napomene, a slične podatke smo prošle nedelje videli i kada su u pitanju fudbalski klubovi Partizan i Crvena zvezda.







''Uspeli smo da stabilizujemo klub za tri godine. Za prošlu godinu smo isplatili sve plate igračima, za ovu godinu smo isplatili sve plate igračima. Što se tiče pojedinih igrača koji su otišli pre isteka ugovora, imamo dva-tri slučaja koji će završiti na arbitražnom sudu. Mi osporavamo pojedina potraživanja od strane menadžera, oni se ne slažu, tako će biti 2-3 slučaja na BAT-u, ali najvažnije je da smo i prošle i ove godine izmirili sve plate, što ranije nije bio slučaj.



Mi smo iskoristili zakonski rok i kao i svake godine predajemo završni račun na vreme. Navijači treba da znaju da podaci koji se sada predaju su podaci zaključno sa 31.12.2019. S druge strane, nama ugovori od NIS-a i Telekoma dolaze posle tog datuma.







Dakle, u našem završnom računu, cifre koje su predate sadrže sa posebnim napomenama i ko nije zlurad, može da vidi prave stvari. Vidi se u napomenama koje su obaveze prema igračima, menadžerima, bankama, državi. Mi smo u procesu reprograma poreza, to je porez koji smo nasledili. Taj porez je posebna stavka u APR-u, može se videti kao takav. S druge strane, imamo potraživanja od Ekspo banke, tužili smo banku, to takođe stoji u knjigama, dok se ne završi postupak.





Ako te dve stavke koje su posebno naglađene u APR-u izbijemo, naš dug je ispod dva miliona evra. Što se tiče duga prema bivšim igračima, tu su sporazumi pojedini, nešto malo obaveza iz ove godine za zakup pojedinih prostora, neke sitne troškove... cilj nam je da ne prenosimo obaveze u narednu godinu.



Očekivali smo veliki prihod od sezonskih karata. To je bio projektovani prihod koji se nije desio. Partizan je isplatio sve igrače, izuzev par sporova u poslednje dve godine i navijači nemaju razloga za zabrinutost.







Pokušaćemo da klub ostane finansijski stabilan. Pre tri godine smo imali blokadu svih računa, sada je to sve već prošlost. Neće biti lako, ali naš marketing već radi na tome da izbacimo članske karte. Nemamo prihode od karata, ali dosta privatnih sponzora smo uveli u klub. Država će nam pomagati, pomagala je i ranije u ove tri godine. Košarka nije kao fudbal, svaki dinar se čuva, vodi se računa kako se troši'', objasnio je Mijailović.

Još jedna tema koja je postala aktuelna tokom ove duge pauze jeste i zahtev Partizana da se preispita sukob interesa na relaciji Zvezda - FMP i da se u slučaju da se to i potvrdi od nezavisnih organa, FMP i izbaci iz ABA lige.





"Partizan je pokrenuo temu sukoba interesa FMP - Crvena zvezda. Mi već dve godine prikupljamo dokaze o njihovom sukobu interesa. ABA ligi smo dostavili dokaze, tražili smo da se uvrsti u dnevni red, ali prosto 'manji' klubovi nisu želeli da se konfrontiraju 'velikim' klubovima.







Ali, mi smo dobili sugestije pre dve godine u Evroligi da takav slučaj ne postoji nigde u evropskoj košarci, da jedan vlasnik, odnosno jedan predstavnik rukovodi dva kluba u okviru jedne lige. To je potpuno neregularna liga i to je razlog zašto smo izgubili mesto u Evroligi. Mislim da time mnogo gubi srpska i jadranska košarka, koja bi trebalo da bude mnogo kvalitetnija da nije te situacije.





Gospodin Tošković nema nikakva prava da predsedava ABA ligom i FMP u pravnom smislu ne može biti sastavni deo ABA lige, Partizan neće dati tu saglasnost. Gospodin Tošković na skupštini ABA lige, što postoji u zapisniku, predstavlja FMP, pa Metalac, pa kao predsedavajućeg, a KSB dođe i prestavlja Crvenu zvezdu. Sve to postoji na zvaničnom sajtu, a na sve to on je u rodbinskim vezama sa predsednikom Crvene zvezde, što je strogo zabranjeno društvenim ugovorom", rekao je Mijailović.

Crno-beli su za sada pristali da FMP igra ABA ligu dok se ne donese konačna odluka u vezi Partizanovog zahteva.



"Do tog trenutka FMP ne može da bude u pravnom smislu u porodici ABA lige i ne mogu predsedavati. Ta njihova saradnja i dupla igra predstavljaju veliku sramotu. Ako hoćemo svi da budemo takvi, treba svi da uzmemo filijalu i ubacimo je u ABA ligu. Kad Zvezda počne sezonu, ima dve dobijene utakmice, a FMP može da dobije svakoga. To moramo da izguramo do kraja. Ovoga su svesni svi koji se bave košarkom i koji gledaju košarku, svesni su da je to jedan klub", rekao je Ostoja Mijailović.