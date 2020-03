"Orlovi" direktno na Olimpijskim igrama?!

Reprezentacija Srbije u košarci bi trebalo da igra kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju tokom juna i to u našoj zemlji, ali iz ove perspektive se ništa ne može reći jer je korona virus zatvorio sva sportska borilišta.



NBA liga u mnogome odlučuje o tome kako će se razvijati situacija u svetu košarke imajući u vidu da tamo igraju najbolji na svetu, pa je FIBA u velikom problemu posle poslednje objave.



NBA liga planira nastavak prvenstva i to preko leta, što bi definitivno značilo i da FIBA na svojim takmičenjima neće moći da računa na NBA igrače. Možda čak i za Olimpijske igre.



Dakle, čak i u slučaju da se kvalifikacioni turniri održe, na njima neće biti igrača iz NBA lige, to je već sada jasno. Ono što se sve češće navodi kao mogućnost jeste otkazivanje kvalifikacionih turnira, što bi značilo da će na Olimpijske igre (koje su takođe pod ogromnim znakom pitanja), najbolje plasirani po FIBA listi ili najbolje plasirani sa Mundobasketa. U oba slučaja, Srbija bi bila na Olimpijskim igrama.



Čekamo da pandemija prestane, očekujemo velike potrese u košarci...