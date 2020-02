Olimpijakos "skida katanac" i dovodi Šekila!

Kako prenosi "Eurohoops", Olimpijakos je nadomak postizanja dogovora sa američkim košarkašem Šekilom Mekisikom.



Ovaj 29-godišnji košarkaš nastupa na pozicijama "dva" i "tri", profesionalnu karijeru je počeo u Pesaru, igrao je potom u Južnoj Koreji, zatim u Turskoj za Ušak, okušao se i u Španiji u dresu Gran Kanarije, da bi zaigrao i za Avtodor 2017. godine.



Vratio se u Tursku i imao sjajnu sezonu u Gazijantepu, minulog leta je pojačao Bešiktaš, sa kojim se nedavno rastao zbog neizmirenih obaveza od strane istanbulskog kluba.



Sada je nadomak postizanja dogovora sa Olimpijakosom, parafiraće saradnju do kraja sezone, sa opcijom da je produži do leta 2021. godine.







Olimpijakos je trenutno pod zabranom angažovanja igrača zbog neizmirenih dugovanja prema Evroligi, ali očekuje se da će to uskoro rešiti i da će ubrzo nakon toga registrovati i Mekisika.