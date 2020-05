Ovaj 27-godišnji plejmejker nije se puno naigrao za dve godine u klubu, pa je rešio da ga napusti. On se objavom na Instagramu zahvalio navijačima.



Dela Vale je u Milano stigao iz Ređo Emilije gde je bio sjajan kada je bio i u idealnoj petorci Evrokupa u sezoni 2017/18.



Sa druge strane, došlo je do produžetka saradnje sa Kalebom Tarževskim.



Ovaj centar je dogovorio produžetak saradnje do 2023. godine.



Inače, u klubu je od 2017. godine i već se odomaćio u Milanu.