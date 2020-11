Oglasio se Partizan, otkazivanje Venecije donelo promenu plana

KK Partizan potvrdio je informaciju da je meč protiv Venecije zvanično otkazan, što će blago poremetiti pripremu obaveze za vikend u ABA ligi.



Crno-beli će uprkos tome što ih ne čekaju nikakve obaveze ostati do kraja dana u Italiji, a u četvrtak ujutru putuju za Zagreb na meč ABA lige protiv Cibone.



Duel protiv slavnog hrvatskog kluba igra se u subotu od 17 sati u dvorani "Dražen Petrović".



Biće to prilika da crno-beli stignu do druge uzastopne pobede pod komandom novog trenera Saša Filipovskog.



Podsetimo, Partizan ni prethodne nedelje nije odigrao meč Evrokupa pošto Huventud nije stigao u Beograd zbog problema sa zaraženim košarkašima.