Oglasio se i prvi čovek Partizana, nije za promene u Evrokupu, ima predlog i za ABA ligu?

Pisali smo danas da je Virtus Bolonja zbog stanja u Italiji predložila čelnicima Evrokupa da se Top 8 faza pretvori u F8, kako bi se do kraja eliminacione faze pobednici dobijale nakon samo jednog meča i kako bi se na taj način takmičenje što pre završilo, ali i kako bi se izbeglo odigravanje mečeva u Italiji.



Očekivano, čelni ljudi Evrokupa nisu baš zagrejani za tu varijantu, a nije ni predsednik Partizana Ostoja Mijailović.



"Finansijski gubici bi bili mnogo veliki po Partizan. Iskreno se nadam da do toga neće doći. Arena je skoro rasprodata za duel sa Uniksom i verujem da bi svaka sledeća utakmica kod kuće bila sa maksimalnom posetom", izjavio je prvi čovek "crno-belih".



U prodaji je ostalo još 4,5 hiljada karata za prvu utakmicu četvrtfinala Evrokupa protiv Uniksa.







Ekipa Andree Trinkijerija je obezbedila prednost domaćeg terena i u plej-ofu ABA lige, a ako bi došlo do promena u regionalnom takmičenju zbog Korona virusa, Mijailović smatra da postoji samo jedan način da se to izvede.



"Partizanu ne odgovara bilo kakva promena. Kada to kažem, mislim i na četvrtfinale Evrokupa i na polufinale ABA lige.





KK Partizan će zbog situacije sa koronavirusom, ako ne bude moglo da se igra sa publikom, predložiti odlaganje početka plej-ofa ABA za početak ili sredinu aprila, do kada bi toplije vreme i preduzete zdravstvene mere država regiona, učinile svoje





Ukoliko dođe do situacije da se igra bez publike, takođe treba razmotriti da se takmičenja završe po pozicijama na tabelama, naravno posle završetka poslednjeg kola ABA lige", dodao je Ostoja Mijailović.



On se ipak nada da će se stvari smiriti i da će se sezona normalno privesti kraju.



"Zdravlje ljudi je na prvom mestu. Iskreno se nadam da će sve biti kako treba,", rekao je prvi čovek Partizana.