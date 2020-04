Oglasio se i prvi čovek "Armejaca", Srbinu 18 miliona evra!

Preneli smo, Nikola Milutinov je na pragu moskovskog CSKA.



Dimitris Itudis ga je želeo i minulog leta, ali je bivši košarkaš Partizana ostao veran Olimpijakosu, želeo je da odradi ugovor do kraja.



On ističe po završetku sezone, pa se Milutinov odlučio za novi izazov, zaigraće za ruskog giganta.



Pisalo se najpre da će dobiti oko dva miliona evra po sezoni, tačnije šest miliona za trogodišnji ugovor.



A onda su se pojavile informacije da će zarađivati još i više u ruskoj prestonici, čak tri miliona evra po sezoni, čime bi postao jedan od najplaćenijih igrača u Evropi, praktično odmah iza Mirotića i Šveda.



Povodom pomenutih pisanja evropskih medija i potencijalnoj plati srpskog reprezentativca u CSKA, oglasio se i prvi čovek moskovskog kluba Andrej Vatutin.



"Pa da, naravno, u pitanju su milioni evra, naravno, jer je to CSKA. Zašto devet? Napišite 18 miliona.



Čitava ekonomija se raspada, vesti ukazuju da će stvari biti još gore, restrikcije produžene, ali CSKA samouvereno baca novac sa strane. Mi smo sa druge planete", rekao je Vatutin za ruski "Riasport" u telefonskom razgovoru.







On je dodao i da je u ovom trenutku za klubove najbitnije da se dogovore oko isplaćivanja plata svojim igračima.



"Zbog karantina i samoizolacije se ne sećam kada sam poslednji put uzeo olovku u ruke da nešto potpišem. Za CSKA, kao i sve ostale klubove iz Evrolige je najbitnije da se postigne sporazum oko primanja aktuelnih igrača", dodao je prvi čovek moskovskog CSKA.



Dakle, Vatutin nije negirao dolazak srpskog centra, ali je postalo jasno da neće zarađivati tri miliona evra po sezoni, čini se da bi prve informacije o plati od dva miliona evra, mogle da se ispostave kao najpreciznije.