Oglasio se i Ostoja Mijailović, šta je istina o dugu Partizana i učešću FMP u ABA ligi?

"Partizan ne pokreće temu sukoba interesa FMP-a i Crvene zvezde. Naš pravni tim je poslao dosta jasnih dokaza gde se vidi direktan sukob interesa koji je u suprotnosti sa osnivačkim aktom našeg privrednog društva. To nije dozvoljeno ni u jednom sportu, a pogotovo ne u košarci. Od pojedinih predsednika klubova se vrši pritisak na Partizan da odustanemo od toga, čak i po cenu da se Partizan izbaci iz ABA lige.



Pojedini klubovi su na poslednjem sastanku davali predloge da Partizan dozvo preregistraciju ABA lige, za šta mi jesmo, ali jesmo i za to da ona bude sasvim regularna, što do sada nije imala priliku. Mi ćemo prihvatiti poziv i dozvoliti uslovnu preregistraciju, ali da Crvena zvezda i FMP prihvate da se povede spor. Naš predlog je da se taj spor vodi na Arbitražnom sudu u Lozani, jednom od najkvalitetnijih sudova na svetu.



To su pojedini klubovi prihvatili, a mi smo napravili ustupak ABA ligi jer smo pokazali da smo napredak, uređenje dokumentacije i fer takmičenje. Ali ćemo sutra tražiti da nam ABA liga garantuje da kada Sud u Lozani donese odluku, ona se sprovede. Ako odluka bude da Partizan nije u pravu, Partizan će platiti troškove suđenja, a ako druga strana izgubi, FMP će morati da se isključi iz lige i neće moći da bude suvlasnik ABA", poručio je Mijailović.



Nakon što smo je Partizan izbacio svoj finansijski izveštaj na sajtu APR, kao i podatak o godišnjem dugovanju, danas je u javnosti izašla daleko veća cifra kada je reč u ukupnom dugu.On prema nekim računicama iznosi nešto više od 7,4 miliona evra, a tim povodom se ponovo oglasio predsednik Partizana Ostoja Mijailović.Prvi čovek "crno-belih" demantovao je tu informaciju putem društvenih mreža., napisao je Mijailović.On je za klupski Jutjub kanal govorio ne samo o dugu, već i o najavi da će Partizan osporiti učešće FMP u ABA ligi zbog veza sa Crvenom zvezdom.