Oglasio se i Lojd, Zvezdin Amerikanac priznao da je frustriran

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd javio se iz samoizolacije gde se nalazi od početka nedelje zbog zaraze virusom COVID-19.



Lider tima među izabranicima Saše Obradovića otkrio je navijačima u kakvom se stanju nalazi u prvim danima nakon što je saznao rezultate testiranja.



"Osećam se dobro, mnogo bolje nego prvih dana. Razmišljam na najbolji način o svemu što mi se dogodilo, i trudim se da slušam i pridržavam se uputstva koja su mi dali lekari pošto je utvrđeno da sam pozitivan na virus Covid-19" - poručio je Lojd u kraćem intervjuu za klupski sajt.



Zatim je prešao na detalje.



"Moram da kažem da je zaista bilo puno poruka podrške, poziva i da sam zaista prijatno iznenađen. Pitaju me oko ove situacije, kako sam, kako se držim. I ovom prilikom želim svima da kažem da sam ok, da se osećam bolje, ali istovremeno i vrlo frustriran jer ne mogu da budem sa mojim saigračima i sa timom. Međutim, u ovakvim situacijama morate prvo da razmišljate o zdravlju svih ljudi, vašem i svih oko vas, to je najvažnije jer samo tako, ne samo u mom slučaju možemo da usporimo ovu pandemiju. Izuzetno mi znači celokupna pažnja i briga brojnih ljudi koju vidim i osećam svih ovih dana preko društvenih mreža, poruka" - istakao je Zvezdin as.





Na kraju je sa globalnog aspekta objasnio kako vidi situaciju.



"Prvo u šta uđete je stanje nekakvog šoka, da ste pozitivni i da imate problem. Nisam imao nikakve simptome, niko oko mene nije imao problem sa ovim virusom. I dalje se pitam i imam malu konfuziju kako sam do ovoga došao, ali kako se kaže, moram da idem napred i ozdravim. Nije lako nikome, svi mogu da se zaraze, sportisti, javne ličnosti, bilo ko i to pokazuje koliko smo svi isti i jednaki" - naveo je on.



Istakao je da mu je košarka važna, ali da postoje mnogo važnije stvari u ovom trenutku.



"Dešavaju se užasne stvari, ljudi gube živote, svoje poslove, a u ovakvim situacija uvek imamo heroje poput lekara, medicinskih sestara, svih onih koji stavljaju svoje živote na kocku svakodnevno za sve nas, i zbog toga im hvala. Ovo je stvaran život, mi jesmo javne ličnosti, ali nismo ništa važniji od bilo koga ko ima svoju ulogu u stvarnom životu. Ponavljam, zahvalan sam na svakom danu u kome igram košarku, ali ovakve situacije te podsete da ima važnijih stvari u životu. To sam mislio i pre nego što mi se ovo dogodilo, i zato poštujte svoje lekare, sve ljude koji se svakodnevno bore sa ovim i čuvajte se! Zahvalio bih se ovom prilikom svim srpskim lekarima koji brinu o svima nama, mom klubu Crvenoj zvezdi koji je svo vreme uz mene, a mi se vidimo u hali i na terenu uskoro" - zaključio je Lojd.