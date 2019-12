Oglasio se Čović, sve je objasnio! I sekretarici je skrenuta pažnja...

Košarkaši Crvene zvezde mts nisu otputovali u Podgoricu na meč protiv Budućnosti, koji je bio zakazan za danas od 18h.



Predsednik šampiona Srbije i Jadrana je sazvao konfereciju za medije, na kojoj je objasnio zbog čega je doneta odluka da se ne putuje u prestonicu Crne Gore.



On je istakao da je Crvena zvezda dobila saznanja da bi meč u Podgorici sa sobom nosio veliki rizik i da je zbog toga odlučeno da se na isti ne otputuje.



Iz Zvezde je predlagano odlaganje utakmice, koje nije prihvaćeno, poslat je i dopis predseništvu ABA lige, na koji nije stigao formalan odgovor.



" Crvena zvezda nije imala nameru da bilo šta politizuje u smislu najnovijih događaja u Crnoj Gori u vezi sa zakonom koji je usvojen. Medijski smo identitom vezani za Srbiju, kao i drugi klubovi, u smislu njene reprezentativnosti. Nije veliki problem zaključiti koliko Zvezda i učešće može da bude stavljeno u manipulacije. Čim smo primetili šta se dešava i poučeni onim što se desilo u aprilu, kao i prošle godine, stupili smo u kontakt sa našim bezbednosnim organima, to nije samo ovaj put, ne da bismo se pokrivali državom, takve insinuacije postoje i opasne su.



Stupili smo i u kontakt sa predsednikom ABA lige Domagojem, još u subotu smo mu poslali dopis i opisali određene rizike koji postoje. Tada smo imali prvu procenu bezbednosne situacije – ne mogu celu da prezentiram, ali ću izdvojiti jednu rečenicu.





Ne može se isključiti incidenti na nacionalnoj osnovi igrača ili stručnog štaba, a da su potencijalne mete pristalice Crvene zvezde.