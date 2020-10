Određeno kada počinje prelazni rok u NBA, ko će biti najveće zvezde i gde će Bogdan?!

Gotova je istorijska NBA sezona 2019/20, okončana je u "mehuru" u "Dizni svetu" u Orlandu, turnirom zatvorenog tipa, na kraju su se radovali Los Anđeles Lejkersi, koji su predvođeni LeBronom Džejmsom došli do 17. titule u istoriji, izjednačili su se sa Boston Seltiksima kao franšiza sa najviše titula u istoriji.



Sada sledi odmor, pa NBA draft, koji je zakazan za 18. novembar.



Stigla je i potvrda kada će početi takozvani prelazni rok u NBA, timovi će slobodne agente moći da potpisuju od prvog decembra.



Više nego interesantna je i lista igrača koji će ovog leta postati slobodni agenti, a veliki broj atraktivnih imena takođe ima i opciju da raskine ugovor i potraži bolje uslove.



Među igračima koji će imati opciju da raskinu ugovor nalazi se i Entoni Dejvis, on sa Lejkersima ima mogućnost ostanka još jedne sezone, ali za 28,8 miliona američkih dolara, dok bi kao slobodan agent mogao da dobije oko 33 miliona dolara.



On je nakon pobede u velikom finalu i prvog osvojenog prstena u karijeri ostao blago zagonetan po pitanju ostanka u Lejkersima, ali se pretpostavlja da će uprava franšize učiniti sve da ga zadrži, te da će mu ponuditi ugovor kakav želi i zaslužuje.



Opciju da ovog leta postanu slobodni agenti imaju i Gordon Hejvord iz Bostona (oko 32 miliona dolara), zatim DeMar DeRozan iz San Antonija (27,8 miliona dolara), Oto Porter Džunior iz Čikaga (26,6 miliona dolara), Andre Dramond iz Klivlenda (25,4 miliona dolara), kao i iskusni Nikola Batum (24 miliona dolara), Tim Hardavej Džunior (17,7 miliona dolara) i francuski reprezentativac Evan Furnije (17 miliona dolara).



Dolazimo i do igrača koji će se sigurno okušati u slobodnim vodama, a njih, makar prema primanjima, predvodi Pol Milsap iz Denvera, koji je u sezoni za nama zaradio ravno 30 miliona dolara.



Bio je daleko najplaćeniji igrač u franšizi iz Kolorada, s ozbirom na to kakav je uticaj imao u ekipi, slobodno možemo reći da je Nagetsima pao veliki teret sa leđa.



Interesantan će mnogim ekipama biti i Hasan Vajtsajd iz Portlanda (24,6 miliona dolara), dok su neograničeno slobodni (UFA) i Mark Gasol (22,6 miliona dolara),



Ljubiteljima košarke sa ovih prostora će posebno interesantno biti gde će karijeru nastaviti Goran Dragić, koji takođe postaje neograničeno slobodan, Slovenac je u plej-ofu ove sezone blistao i dokazao da može da bude jako bitan šraf za ekipe sa šampionskim ambicijama.









foto: Beta/AP Photo/Mark J. Terrill



U Majamiju je ostavio dubok trag, velika je šteta što se povredio u velikom finalu, videćemo da li će možda dobiti ponudu da ostane na Floridi ili će ga put odvesti dalje.



Markus Moris iz Klipersa bi za veliki broj ekipa mogao da predstavlja dobro pojačanje, u sezoni za nama je zaradio 15 miliona dolara, a izvesno je da velika povišica čeka i Freda VanVlita, koji je velika želja Njujork Niksa, on je u nedavno okončanoj sezoni zaradio devet miliona dolara.



Kada pogledamo da slobodni agenti postaju i Ibaka i Mark Gasol, jasno je da je pred Reptorsima jako važan period.



Istu platu kao plejmejker Toronta u sezoni za nama imao je i reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović.









foto: Beta/Kevin C. Cox/Pool Photo via AP



Puno se govorilo o njegovoj sudbini, bivši igrač Fenera i Partizana je na stolu imao ponudu Sakramenta da produži saradnju, ali je nije prihvatio i ovog leta postaje slobodan agent.



Kingsi su mu nudili 50 miliona dolara za četiri godine, kako je to odbio, jasno da veruje da može da dobije daleko više, priča se i o cifri od 80 miliona evra za pomenuti vremenski period.



Pominjao se srpski košarkaš u raznim varijantama, spekulisalo se da ga žele i Los Anđeles Lejkersi, postojalo je i interesovanje Oklahome, videćemo gde će na kraju završiti.



Svakako će biti interesantno videti i gde će karijere nastaviti Džo Heris iz Bruklina, mada se spekuliše da bi mogao da ostane, kao i još jedan bivši košarkaš Partizana Davis Bertans, kojeg bi Vošington nakon odlične sezone da zadrži na duže staze.



Montrezl Harel se već pominje kao meta Majami Hita, igrač koji je proglašen za najvećeg borca u NBA ligi u sezoni za nama, dok ograničeno slobodan postaje Brendon Ingram, koji je u sezoni za nama dobio nagradu za igrača koji je najviše napredovao.



To što je ograničeno slobodan znači da Pelikansi mogu da izjednače svaku ponudu koja stigne na njegovu adresu.



Dakle, očekuje nas puno promena, dosta stvari bi moglo da se dogodi i 18. novembra, kada je zakazan draft, neke nove mlade nade će ući u najjaču ligu sveta, a i timovi će sasvim sigurno trejdovima pokušavati da se popnu na draft lestvici.