Odjeknulo tokom noći - Bogdan potpisao ugovor iz snova!

Kao što je poznato, Bogdanović je bio restricted free agent (ograničeno slobodan agent), prethodno je Sakramento pokušao da ga trejduje u Milvoki, ali naš košarkaš sačekao bolju ponudu koja je stigla iz Džordžije.



Uz platu od 18 miliona dolara godišnje, Bogdanu pripada i 15% na ime bonusa što je izabrao baš Atlantu, što zaista nije mogao da odbije.



Takođe, u ugovoru je klauzula po kojoj nakon treće godine može da napusti klub.



Bogdanović će u sledećoj sezoni igrati u Atlanti zajedno Trejom Jangom, Režonom Rondom, Danilom Galinarijem, Džonom Kolinsom, Klintom Kapelom, koji će svi zajedno u Srbiji dobiti svoje nove navijače.



Kada smo kod naših košarkaša, pre Bogdana, dres Atlante nositi su Vladimir Radmanović i Željko Rebrača.





I za kraj, Sakramento i Bogdan su se oprostili putem Tvitera, kao što možete da vidite u nastavku...

Thank you so much @SacramentoKings for welcoming me with so much love to start my NBA career. Thank you for allowing me to be myself and giving me the opportunity to follow my dreams!!! Thank you to the fans and the city for welcoming me, and supporting me the whole time!! (1/2) pic.twitter.com/rI2JX5ST1J