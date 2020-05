Odbio priliku da za dva sata zaradi više nego tokom čitave karijere? To može samo najbolji svih vremena!

Majkl Džordan je tokom svoje NBA karijere zaradio 93 miliona američkih dolara, otkriveno je da je recimo njegov saigrač Skoti Pipen zaradio više.



Ipak, sa svojim Džordan brendom i pametnim odlukama, "Leteći Majk" je napravio pravu imperiju.



Kupio je i NBA franšizu, Hornetse, sa jednom biznis grupom za 275 miliona američkih dolara, kasnije je jedan deo deonica prodao, kada je vrednost franšize premašila milijardu.



Sveukupno, procena je da Majkl Džordan sada vredi 2,3 milijarde dolara, što ga svrstava među najbogatije sportiste svih vremena.



Ipak, mogao je da bude i daleko bogatiji, da je prihvatao sve ponude koje su mu se ukazivale.



Sada je njegov agent Dejvid Falk otkrio kakve je sve ponude Džordan odbijao.



U intervjuu za američke medije otkrio da je Džordan odbio ponudu da zaradi 100 miliona dolara za samo dva sata.



"Pre tri godine sam ima ponudu za njega tešku 100 miliona dolara. Sve što je trebalo da uradi, pored toga što je morao da da svoj pristanak i ime, je da se jednokratno pojavi u trajanju od dva sata kako bi ozvaničio dogovor. I on je rekao ne.. Toliko je bio uspešan da je mogao da radi samo ono što je želeo, nije se bavio stvarima koje ga ne zanimaju. I to cenim. Veoma je selektivan po pitanju stvari sa kojima je povezan", izjavio je Falk.







On je takođe ispričao da je Džordan jednom odbio da učestvuje na golf turniru u Aziji za sedam miliona dolara.



Sam Džordan je otkrio i da je tokom svoje igračke karijere odbijao ogromne ponude, naveo je primer u kojem je jednu kompaniju odbio zbog naziva, drugu jer je počeo da gubi kosu.



"Kvejker Outs mi je došao sa ponudom da reklamiram Van Kampovu hranu. Imao je pasulj i meso i mislim da se proizvod zvao Bini Vini. Jeste li čuli za to? Mislim da su pravili oko milion dolara po kutiji. Ali za mene... Kako da stanem pred kameru i kažem da ću jesti Bini Vini?



Želeo sam da budem ozbiljniji biznismen, mogao sam da potpišem ugovor sa Džonson proizvodima. Imao sam dogovor sa njima oko proizvoda za negu kose, ali sam počeo da gubim kosu kada sam imao još dve ili tri godine ugovora. Povukao sam se. Mogao sam da bude pohlepniji i da ih teram da me plaćaju dok ćelavim, ali nisam to uradio", izjavio je Majkl Džordan.