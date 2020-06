Odakle Ciboni novac za supertalentovana pojačanja, da li se Bojan Bogdanović ''otvorio''? Evo odgovora!

Dugo već traje Cibonina kriza, pre svega finansijska, koja se odražava i na kvalitet ekipe, ali posle pandemije čelni ljudi ovog kluba su napravili zaokret u poslovanju i kreiranju tima za sledeću sezonu.





Nedavno su angažovali dvojicu veoma talentovanih igrača - Tonija Nakića iz Šibenke, koji je potpisao trogodišnji ugovor sa Cibonom, kao i Matea Drežnjaka iz Širokog, koji se obavezao na četvorogodišnju vernost Zagrepčanima.





Mnogi se pitaju koliko ih je Cibona platila, a počelo je i da se spekuliše da je navodno hrvatski NBA as Bojan Bogdanović finansijski pomogao realizaciju ovih transfera.







Da više ne bi bilo dilema, oglasio se direktor Cibone Domagoj Čavlović u razgovoru za '' Index ''.





''Napravili smo biznis plan jer nam je bolje uložiti u mladog igrača nego, recimo, platiti nekog Amerikanca 120.000 dolara za jednu sezonu. Transfere smo platili delom iz ovogodišnjeg budžeta, a delom zahvaljujući nekim ljudima koji su se uključili. Tu je predsednik Bušić odigrao veliku ulogu.



Nažalost, (Bogdanović) nije. Voleo bih da jeste, jer bi to bila vrlo lepa priča koju bih rado ispričao, ali jedina je povezanost to što je Bojanov otac Mario Drežnjakov menadžer'', objasnio je Čavlović.



-





Potom je otkrio i finansijske detalje pomenuitih transfera.



"Kad uzmemo celu priču s Nakićem, on nam je praktično besplatan jer bismo plaćanjem ugovora nekog iskusnijeg i skupljeg igrača naposletku više potrošili.







Što se Drežnjaka tiče, ne smem o konkretnim ciframa jer mi to brani potpisani ugovor sa Širokim, ali da ovako karikiram - bilo bi nam nemoguće isplatiti 100.000 odjedanput, no dogovorili smo isplatu na tri rate plus deo odštete koju će Cibona dobiti kad igrač jednog dana ode. Deo ćemo platiti iz ovogodišnjeg budžeta, deo ćemo uzeti od iduće godine", istakao je Čavlović.