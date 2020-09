Očekivano, Hjuston se rastao sa D'Antonijem

Košarkaški trener Majk D'Antoni saopštio je da se sledeće sezone neće vratiti na klupu Hjustona gde je proveo poslednje četiri godine.







D'Antoni je o svom odlasku obavestio vlasnika tog NBA kluba ni ceo dan nakon što je Hjuston završio sezonu porazom od Los Andjeles lejkersa u polufinalu Zapadne konferencije.



Odlazak D'Antonija potvrdio je i vlasnik kluba Tilman Fertita.



"Želeo bih da zahvalim D'Antoniju i njegovoj supruzi na njihovom neverovatnom doprinosu. Majk je pravi profesionalac i neverovatan košarkaški um. On je pravi pobednik i blagosloveni smo što je takav izvanredan trener bio u Hjustonu protekle četiri godine", rekao je on.



Odlazak D'Antonija nije bio potpuno neočekivan, pošto Rokitsi i on prošle godine nisu uspeli da se dogovore o produžetku ugovora.



D'Antoni se već pominjao kao potencijalni kandidat za upražnjena mesta u Indijani i Filadelfiji, ali kada je Hjuston završio sezonu činilo se da postoji bar neka nada za njegov ostanak u Hjustonu.











"Imamo sjajnu organizaciju, sjajan grad, sjajne navijače, sjajan tim. Videćemo šta će se dogoditi, ali nisam mogao da tražim bolju situaciju. Proveo sam ovde četiri godine i nadam se da ću nastaviti. Nikad se ne zna", rekao je D'Antoni nakon poraza u petoj utakmici od Lejkersa.



Međutim, između subote i nedelje odlučio je da je vreme da krene dalje.



Hjuston je tako postao osmi tim koji će promeniti trenera od kraja regularne sezone.