Očajni Fenerbahče "pukao" u Berlinu, Albin šamar Kokoškovu za veliku brigu Zvezde

Košarkaši Fenerbahčea razočarali su po ko zna koji put ove sezone pošto su ubedljivo poraženi na gostovanju Albi u Berlinu 89:63 (23:16, 21:11, 26:14, 19:22) u meču 13. kola Evrolige.



Domaći tim je već od početka meča nametnuo ritam ne ispuštajući prednost koja je započeta poenima Luka Sikme u prvom napadu.



Tokom ovog dela igre Alba je u jednom trenutku stigla do plus devet nakon poena Džejsona Grejndžera sa penala.



Već na početku druge četvrtine domaći tim je stigao do dvocifrene prednosti kada je Krešimir Nikić pogodio za dva.



Nedugo zatim usledila je serija od sedam poena u nizu kojim je Alba stigla do plus 17.



Upravo se sa ovom razlikom otišlo na odmor kada je Pejton Siva na dve sekunde do kraja poentirao.



Treća deonica donela je i maksimalnih 21 kada je posle trojke Šnejdera i Grejndžer pogodio za dva.



To je bio samo uvod u nadolazeću seriju domaćeg tima koja ih je dovela do plus 28, a ubrzo i 29 razlike kada je Jonas Matisek pogodio trojku.



U poslednjoj četvrtini domaći tim je stigao i do ogromnih plus 30, ali su kraj dočekali sa četiri poena manje ubedljivom pobedom.





Koliko je o timskoj pobedi teč najbolje svedoči da je najefikasniji košarkaš Albe Nils Gifi imao isti broj poena kao prvi strelac potučenog Fenera Tarik Biberović pošto su obojica ubacili po 13 poena.





Dvocifreni kod nemačkog tima bili su još samo Siva sa 11, a Nikić, Lo i Tieman su ubacili po 10.





Kod deklasiranog tima osim Biberovića istakli su se još samo Bartel sa devet i Edi sa poenom manje.





Izabranici Igora Kokoškova priliku da izađu iz agonije imaće u narednom kolu protiv Armanija kod kuće, dok će zahuktala Alba na noge Crvenoj zvezdi u Beogradu.