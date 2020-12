Očajan dan Efesa, Baskonija održala lekciju Miciću i Larkinu u Istanbulu!

Košarkaši Baskonije zabeležili su ubedljivu pobedu na gostovanju protiv Anadolu Efesa 77:59 (20:17, 17:25, 13:21, 9:14) u meču 12. kola Evrolige.



Bila je ovo očajna partija tima za koji igra srpski reprezentativac Vasilije Micić posle koje je prekunut niz od dve pobede u elitnom takmičenju.



Nije se moglo ni na naslutiti da nas čeka ovakav epilog sudeći po prvoj četvrtinu u kojoj je domaći tim imao konstantno vođstvo.



Prelomni trenutak dogodio se sredinom druge četvrtine kada je Toni Džekiri preveo rezultat u korist gostiju.



Baskonija je na poluvreme otišla sa plus pet, ali je sa tri trojke u uvodnim minutima treće četvrtine stigla na do tada maksimalnih 12 poena prednosti.



Ova razlika se održavala tokom treće deonice, a izetno raspoloženi Alek Piters je u završnim sekundama drugom trojkom doneo plus 13 pred ulazak u poslednju četvrtinu.



Gosti na ovom nisu stali pa na polovini odlučujuće četvrtine imali i ogromnih 22 poena razlike.



Ovo je bila i maksimalna razlika koju su gosti načinili tokom meča, koji je kao najefikasniji završio Piters sa 18 poena.



Skormnu partiju Efesa oslikale su i brojke nosioca njihove igre, a najbolji među njima Larkin, koji je ubacio svega osam poena, dok se Micić zaustavio na samo četiri.