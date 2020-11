Obradović zadovoljan i pored poraza, najavljuje iznenađenja

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Barseloni rezultatom 76:65, ali trener Saša Obradović nije toliko nezadovoljan.





Istina, Zvezda je podbacila u prvoj četvrtini u kojoj je postigla samo šest poena i to je uticalo na dalji ishod meča.





"Čestitam Barseloni, zaslužili su pobedu, bez ikakve sumnje i bez ikakvog pitanja. Mi smo imali problem da igramo protiv ekipe koja je tako dobro organizovana, visoka i atletski dobra. Srećan sam zbog načina na koji smo odigrali drugo poluvreme i napora koji je moj tim uložio. Nismo odustali, borili smo se do kraja i to je pozitivan utisak za nas iz ove utakmice", rekao je Obradović i dodao:



"Kao pozitivno izdvajam i našu atmosferu na klupi. To nas sve motiviše za budućnost, uključujući i mene. Mislim da će biti iznenađenja sa naše strane", naglasio je Saša Obradović.





Crveno-beli nemaju mnogo vremena da žale, moraju da se okrenu već narednoj utakmici protiv Partizana, u ponedeljak.