Obradović sabrao prve utiske sa priprema Zvezde, ambicije jasne!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da je "dobra hemija" izuzetno važna za igre u kontinuitetu.



"Mislim da su svi jedva dočekali da počne da se igra posle pauze koja je trajala nekoliko meseci. Treba biti pametan i dobro osmisliti naredni period u kom je rizik od povreda sigurno malo veći. Međutim, najvažnije je da smo se skupili i da smo počeli sa treninzima, upoznavanjem i pravljenjem dobre hemije. Prvi utisci su dobri, igrači su došli prilično spremni što je mnogo važno", rekao je Obradović za sajt kluba.



On je istakao da igrači znaju koji su ciljevi i šta se od njih očekuje.



"Prvi deo koristimo za bazične pripreme u kombinaciji sa tehnički-taktičkom pripremom. Prva faza će biti sigurno umerenija nego što je to inače bilo. Mislim da treba da vodimo računa o zdravlju igrača, vrlo smo disciplinovani što se tiče mera i onoga što propisuje zdravstvo. U ovom hotelu ponekad i nije lako da se ne slikate i odbijati nekoga, ali smo prihvatili to kao jedan deo mera koje moramo da poštujemo. Što se samog tima tiče, ponavljam, došli su igrači prilično motivisani. Znaju koji su ciljevi i koja su očekivanja i željni su da se dokažu", kazao je Obradović.



Po njegovim rečima, američki košarkaši koji su došli imaju dobar karakter.



"Osim bazičnih fizičkih priprema koji su jak preduslov za igranje u kontinuitetu izuzetno je važno da stvorimo hemiju između igrača, novajlija, čak i nekih igrača koji su tu koji se poznaju. Stariji Zvezdini igrači treba da prihvate nove, a novi Amerikanci moraju sa svojim sunarodnicima da se socijalizuju. Mislim da izborom dobrih karaktera, a to jeste sigurno, deo posla je uradjen. Drugi deo posla je pred nama, uz to da ostanemo zdravi i to će biti akcenat u narednih 17 dana", naveo je Obradović.