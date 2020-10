Obradović presrećan, ali ima i jednu zamerku na igrača: "Pozvao sam akciju za njega, a on neće loptu!"

Nije krio oduševljenje Saša Obradović nakon utakmice protiv CSKA, nove dobijene u Evroligi.



"Velika pobeda protiv jednog od favorita za osvajanje takmičenja. U prvom poluvremenu smo previše poštovali rivala, zato smo grešili, ali imali smo sjajan duh, igrali kolektivno i pronašli smo ritam u odbrani, a zatim i u napadu", rekao je Obradović.



Zvezda je slavila nakon produžetka sa 86:84 uz 31 poen Džordana Lojda.



"Osim Lojda koji je odigrao fantastično, svi ostali pojedinci doprineli su sjajnoj pobedi – u različitim fazama drugi momci su se istakli, što nas čini jakim. Lojd, Jagodić Kuridža, Davidovac, mala i zaslužena rola Rita, za Ročestija se vidi da je bez utakmica, bez nogu, ali je imao dve fenomenalne asistencije".



Saša Obradović je ključni napad crtao za Dejana Davidovca, nakon čega se iznervirao, a možda će Zvezdinog košarkaša najviše boleti što je sve to izneo u javnost.



"Ja sam pozvao tu akciju za njega. Nervira me kad ne uzme to što sam za njega zamislio. On je naš projekat, naš plan i nervira me kad beži od lopte. Nije od plašljiv čovek, presudio je danas, a fali mu malo bezobrazluka. Mislim da je morao da uzme loptu i da završi umesto Hola", rekao je Obradović.



Oduševljen je i činjenicom da je dosta igrača raspoloženo.



"Verovao sam sve vreme u trijumf. Produžetak je pokazao dobar karakter igrača, ovo je veliki podstrek za utakmice koje dolaze. Dobro je da je tim razigran i da možemo na svakog da računamo", zaključio je Obradović.