Obradović pokazao Zvezdi put, Monako razbio Asvel

Ekipa Saše Obradovića ubedljivo je slavila pred svojim navijačima protiv Asvela rezultatom 79:59.



Dobili su domaći košarkaši prvi kvartal sa 19:12, da bi do velikog odmora stigli i do 15 poena prednosti.



Uspeli su da zadrže dvocifren suficit poena i u trećem kvartalu, pa su na poslednji odmor otišli sa viškom od 12 poena.



Do kraja nisu puštali gas, dodatno su dotukli rivala i slavili sa ubedljivih 20 razlike.



Najefikasniji je u pobedničkom sastavu bio bivši košarkaš Budućnosti Noris Kol sa 17 poena, pratili su ga Entoni Klemons sa 16, kao i O'Brajen i Erik Bakner sa po 13 poena, do kje 10 dodao Di Bost.



U ekipi Zvezdana Mitrovića je dvocifren sa 11 poena bio samo mladi Teo Maledon.



Monako je tako preskočio ekipu iz Vilerbana i sada je prvi na tabeli, oba tima imaju po 15 pobeda i dva poraza.



Podsetimo da će za pet dana košarkaši Crvene zvezde mts gostovati Asvelu u Francuskoj, u okviru 18. kola Evrolige.