Obradović otkrio, šta su njegovi prvi koraci u Zvezdi?

Crvena zvezde kreće u novu eru sa Sašom Obradovićem na klupi.



Gostujući u emisiji "Pod obručem" na Areni sport govorio je o brojnim aktuelnim temama.



Dotakao se prioriteta.



"Sada sam u fazi prikupljanja svih mogućih informacija, vezano za klub. Organizovanje stručnog štaba, zadataka i priprema, zatim organizovanje unutar samog kluba, stvaranje odnosa. Normalno, najvažnije je kakvu si ekipu oformio. Malo je kompleksna situacija. Tu je dosta igrača o kojima moraš da vodiš poseban skauting. Nije to samo igrački, postoji i taj drugi deo, karakterne osobine, moralne, da li je neko spreman za razne vrste uloga. Cilj intervjua koji ću u narednim danima voditi sa igračima jeste da se na neki način upoznamo. Vremenom ću i da donesem odluke za koga smatram da će biti deo tima. Kasnije i kroz pripreme ćemo takođe dobiti odgovore", rekao je Obradović koji se potom osvrnuo i na aktuelno tržište.



"Treba da vidimo ne samo šta je unutra, već šta je i na tržištu, šta je to što može da odgovori evroligaškim standardima. Treba da vidimo i gde smo po pitanju budžeta, da li možemo da napadnemo jake igrače. U svakom slučaju, neophodno je da imao roster koji može da odgovori na velika očekivanja. Imam nekoliko imena u glavi, ali ne želim da ih otkrivam."



Košarkašima poput Berona, Brauna i Pantera ističu ugovori, pa se postavlja pitanje stranaca i domaćih košarkaša.



"Dosta je igrača koji su tu imaju talenat i kvalitet da budu deo tima. Uključujući i neke iz drugog tima Zvezde na koje možemo da računamo. Iz razgovora koji slede, želim da prepoznam da li je neko spreman za neku ulogu. Dužnost mi je da to objasnim, ali i da saslušam očekivanja. Na osnovu toga ću donositi odluke. U svakom slučaju, brzo će se prepoznati kostur", kazao je Obradović.



Novi trener "crveno-belih" smatra da je roster od 15 igrača optimalan.



"Mora da postoji sastav od najmanje 15 igrača. Svi igrači koji budu tu, sigurno mogu da računaju na minute. Ako je na početku sezone fokus na nekoga drugog veći, to će vremenom morati da se menja. Ali, zna se da je najvažniji cilj da budemo prvaci ABA i da se ponovo igra Evroliga."