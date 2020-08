Obradović o pojačanjima, kome treba posvetiti posebnu pažnju i kako će koristiti Australijanca - Jedno je jasno, pobeđivati se mora!

Otišao je veliki broj igrača, poslednji je klub napustio Nikola Jovanović, šta se sve izdešavalo možete pročitati



Poslednja tri pojačanja stigla si iz FMP Železnika, u klub su se vratili Aleksa Radanov i Uskoković, a stigao je i australijski internacionalac Duop Rit.



Obradović je u intervjuu za "



Obradović je istakao da voli polivalentne igrače poput Alekse Radanova.



" Može da pokriva pozicije od jedan do četiri. Tako planiram i da ga koristim, lično volim takvu vrstu igrača. Radanov, kao i svi, trebalo bi da znaju da napad nije jedino merilo. Učinak se ne vidi samo kroz statistiku, ključno je da svako doprinese uspehu cele ekipe. Primera radi, da li je to odbrambeni deo gde bi neko trebalo da dominira visinom i snagom, ne da se samo gleda kroz prizmu poena. Kreatorska uloga je nešto što bi trebalo da se zaslužio ", rekao je novi šef struke Crvene zvezde.



Kada je u pitanju mladi Uskoković, koji je u Slovačkoj osvojio zlato sa kadetskom reprezentacijom Srbije, trener Zvezde je istakao da mu se mora posvetiti velika pažnja.



" Radi se o vrlo vaspitanom momku. Osvajanjem evropskog zlata sa juniorima napravio je iskorak, a onda je talenat nastavio da nadograđuje kroz FMP. Sigurno ću mu pomoći na sve načine kako bi nastavio napredak. Ne samo kroz utakmice, već timske i individualne treninge. Mnogo je razloga zbog kojih bi trebalo da razmišljamo o tom momku i da mu posvetimo veliku pažnju ", izjavio je Obradović. Velike promene na Malom Kalemegdanu i ovog leta, stigao je Saša Obradović, a potom su "crveno-beli" potpuno izmenili roster.Otišao je veliki broj igrača, poslednji je klub napustio Nikola Jovanović, šta se sve izdešavalo možete pročitati OVDE Poslednja tri pojačanja stigla si iz FMP Železnika, u klub su se vratili Aleksa Radanov i Uskoković, a stigao je i australijski internacionalac Duop Rit.Obradović je u intervjuu za " Sportski žurnal " govorio o pomenutom triju iz Železnika.Obradović je istakao da voli polivalentne igrače poput Alekse Radanova.", rekao je novi šef struke Crvene zvezde.Kada je u pitanju mladi Uskoković, koji je u Slovačkoj osvojio zlato sa kadetskom reprezentacijom Srbije, trener Zvezde je istakao da mu se mora posvetiti velika pažnja.", izjavio je Obradović.







Što se tiče krilnog centra poreklom iz Južnog Sudana, prvi trener "crveno-belih" ističe da će ga koristiti u tandemu sa novajlijom iz Albe Lendrijem Nokom.



" Na njemu, kao i svakom drugom igraču, zadatak je da se nametne i bude maksimalno produktivan. Tu je i pitanje koliko je nekome potrebno vremena da bi došao do samopouzdanja. Rit voli da radi, dobar je za saradnju, a šansu koja mu se ukazala vidi kao idealnu priliku da karijeru podigne na viši nivo. Koristiću ga u tandemu sa Nokom. Lično, volim da igram sa dve četvrorke. Baš bih voleo da vidim kako će funkcionisati, recimo, Davidovac i Rit u tandemu. To što Rita čini boljim u odnosu na druge jeste pretnja koju stvara njegov šut, koji je dosad bio konstantan. Tek bi trebalo da vidimo kako će izgledati na evroligaškom nivou. On je, takođe, jedna vrsta eksperimenta i tek bi trebalo da opravda naša očekivanja ", rekao je Saša Obradović.



Zaključak je vrlo jasan, Zvezda mora da pobeđuje.



" Gde su naši igrači, da li će da igraju, da li će imati pravo da greše? To su pitanja koja očekujem da mi se najviše postavljaju tokom sezone. Prvo i osnovno, Crvena zvezda mora da pobeđujue, to bi svi trebalo da znaju. To znači da moramo uvek da nađemo način kako da pobeđujemo. Isto tako, kako ćemo ekipu, ali i sve igrače, da dižemo na viši nivo. Jedan od tih načina je kad neko ima neograničeno pravo na grešku. Drugi je teži i uslovalja veliki klub da traži od igrača da budu maksimalno produktivni u kratkom vremenskom periodu ", zaključio je Obradović za "Žurnal".