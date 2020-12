Obradović o favoritu za ABA ligu, ko je veći, Zvezda ili Budućnost?

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa u predstojećem derbiju protiv Budućnosti želi da odigra dobro i da eliminiše loše faze iz prethodnih igara.







"Dolazi nam u goste jedan od favorita za osvajanje ABA lige. Vrlo ozbiljan ozbiljan protivnik, koji je vrlo dobro popunjen na svim pozicijama, a dodatno su se pojačali i tokom sezone", rekao je Obradović, prenosi klub.



Košarkaši Crvene zvezde dočekuju sutra ekipu Budućnosti u derbiju devetog kola ABA lige.



"Igraju dobru timsku košarku, kombinacija su iskustva i mladosti, dobrih atletskih sposobnosti, a dodatni kvalitet im daje i činjenica da veći broj igrača, uključujući i nosioce igraju zajedno već neko vreme i vrlo dobro se poznaju", rekao je Obradović.



"Znamo koliko je važna utakmica i imamo veliku želju i motiv da pobedimo. Na prvom mestu želimo da odigramo dobro i eliminišemo loše faze iz prethodnih igara", dodao je trener crveno-belih.



Košarkaš Zvezde Marko Jagodić-Kuridža rekao je da je pred njegovom ekipom jedan od najozbiljnijih ispita u regionalnom takmičenju od početka sezone.



"Ekipa Budućnosti je odigrala nekoliko vrlo dobrih mečeva od početka sezone, sačuvali su nukleus ekipe Kobsa, Ivanovića, Nikolića... i na to dodali Apića, Rida, Mitrovića, Edžima i italijanskog reprezentativca Dela Valea... što govori da su im ambicije najveće. I tako ćemo se i postaviti pred ovu utakmicu, igramo je protiv rivala koji želi kao i mi sam vrh", rekao je on.



"Očekujem da odigramo borbeno, čvrsto i da svedemo greške i padove koncentracije na najmanju moguću meru, čime bismo stvorili uslove da dodjemo do vrlo važne pobede koja bi nam predstavljala i podstrek za dalje", dodao je krilni centar Crvene zvezde.



Utakmica izmedju jedine dve neporažene ekipe u novoj sezoni regionalnog takmičenja (Budućnost odigrala tri utakmice manje zbog slučajeva korona virusa u svom timu) igra se u hali "Aleksandar Nikolić" od 18.00.



Nakon nedeljne utakmice, crveno-beli neće napuštati Beograd u narednih 15 dana, a u tom periodu odigraće mečeve sa Olimpijakosom, FMP-om, Albom i Valensijom i još jedan derbi ABA lige sa Cedevita Olimpijom.