Obradović kod Ivana Ivanovića uz smeh prihvatio dodatno breme kao trener Zvezde!

Saša Obradović je ponovo u svojoj Crvenoj zvezdi, a to je bio povod i da gostuje u popularnoj emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".



Jedno od pitanja voditelja koje je nasmejalo trener crveno-belih jeste da bi "morao da pobedi Partizan ako želi da bude priznat kao trener Zvezde". Tačnije, Ivanović je interpretirao razmišljanje većine navijača u Srbiji da je najvažnije biti bolji od "večitog" rivala, pa tek onda ide sve ostalo, a Obradović je uz osmeh odgovorio:



"Hvala na ovom dodatnom bremenu (smeh). Ja mislim da to ne treba da bude fokus. Znam kad to dođe, imaću i breme navijača i ovaj tvoj pritisak što si nametnuo. Ali, šalu na stranu, treba da se bavim terenom. Nije tu pitanje samo Zvezda i Partizan, važne su i druge utakmice da se napravi dobra pozicija na tabeli", rekao je Obradović.



On je dodao da zna kako će njegova ekipa izgledati i igrati.



"Igraćemo košarku u oba pravca ima veliki broj utakmica treba rasporediti snage. Takođe, ima dosta dobrih srpskih igrača i treba promovisati mlade igrače uz sve to. Koronavirus je sve otežao, svi razmišljaju da li će u NBA ili u Evropu, ali imam podršku kluba da ćemo imati respektabilan tim", rekao je Obradović.







Ukoliko niste imali priliku da pogledate, toplo preporučujemo, jer je gostovanje u ovoj emisiji pokazalo po ko zna koji put, Saša Obradović veliki gospodin i sportista i da je za našu košarku važno što se vratio.





Imali smo priliku da se prisetimo šta je sve uradio za naš nacionalni tim, sa kojim je postao prvak sveta i Evrope.







Sada je pred njim novi veliki izazov na klupi Crvene zvezde.