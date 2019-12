Novo Čovićevo objašnjenje, ali u Jutarnjem programu! ''Pecnuo'' Podgoričane zbog neuspelog ''performansa''

Za početak, objasnio je zbog čega Crvena zvezda nije poverovala crnogorskoj policiji, koja je poručila da se utakmica može odigrati bez problema i incidenata.





''Videli smo šta se već nekoliko dana događa u Podgorici i u celoj Crnoj Gori. Naravno, bilo je velikih sukoba i sa policijom, između građana i policije, situacija se i dalje komplikuje.







A ono što smo mi dobili još dodatno kao najavu to je da su mogući međunacionalni sukobi zbog usvajanja ovog zakona o slobodi veroispovesti.







I da nas čeka, verovatno, vrlo interesantan performans u samoj hali 'Morača', na osnovu bezbednosnih informacija ili bezbednosne procene koju smo dobili od naših nadležnih organa.







Crnogorski organi su rekli da je to sve u redu i sve bezbedno, međutim nije tako davno bilo, to je bilo 17. aprila ove godine kada smo od istih crnogorskih organa Uprave kriminalističke policije, direktora Veljovića, dobili da je sve bezbedno, a onda svi znate šta nam se dogodilo.







Tako da naša procena je zasnovana na našim saznanjema, naših državnoih organa, i mislim da uopšte ništa nismo pogrešili. I da ponovim, jedna razbijena glava ne vredi ni dva boda ni ABA lige ni Evrolige'', objašnjava Čović.











''Ona se nije oglasila ni do dana današnjeg. ABA liga je u specifičnoj situaciji, ona od juna meseca nema ni direktora ni sportskog direktora. Prema tome, predsedništvo ABA lige na neki način vrši te funkcije. Mi smo im se obratili ali nikakav odgovor nismo dobili, nakon toga smo pisali 29., pa 30., pa niz telefonskih razgovora...







Znate šta, mi ne možemo da preuzmemo rizik ako je visoka bezbednosna rizična situacija. Očigledno su svi gurali rizuk od sebe prebacijući ga na nekog drugog. Da je predsedništvo ABA lige napisalo: U redu, ne možete da igrate - dobro. Da je napisalo: Morate da igrate - zna se na koga ide rizik...







Ovako je igra žmurke i pokušaj da se sada to sprovede kroz nekakve propozicije. Ovakav slučaj ne postoji u propozicijama. To bacanje lopte...Odnosno, kako ovi vaši to potpisaše, podbacivanje lopte od sudija, taj performans...'', konstatovao je Čović.





Na ovo se potom nadovezao i jednom ''strelicom'' upućenoj Podgoričanima, zbog malog broja gledalaca sinoć u dvorani ''Morača'' u 18 časova,kada je meč trebalo da počne.







''Čujte, oni su najavili 7.500 gledalaca u hali... Juče je bilo stotinak, dvesta do nekoliko stotina, bio je predsednik vlade Marković, čini mi se da se i predsednik Skupštine tamo pojavio Brajović i - ništa'' , rekao je Čović.





Ipak, utisak je da je ključna Čovićeva poruka da Zvezda ne želi tenzije i da ne može da prihvati stav kako je nemoguće odložiti utakmicu dok se ne stvore bolji uslovi za njeno odigravanje.





''Ja i sad ne razumem... Mi hoćemo da budemo i ozbiljni i odgovorni...Ne želimo tenzije, ne želimo da učestvujemo kao klub u svemu onome što se događa dole to smo jasno saopštili.







Ako postoji dobra namera, kakav je problem da pomerite 3 dana, 10 dama, mesec dana utakmicu. Pa skoro smo imali utakmicu Barselone i Reala koja je odložena zbog određenih nemira koji su se događali u Barseloni i skoro je odigrana u normalnoj atmosferi.







Znači nije mi jasno šta bi se dogodilo i zbog čega nismo mogli da odložimo utakmicu.







Mi smo u aprilu 2018. godine na zahtev Budućnosti pomerili treću utakmicu iu plej-ofu, a razlog je bio završna predsednička konvencija Mila Đokanovića u Morači. I tad, kad smo to sve pošteno, korektno i kolegijalno uradili, sačekao nas je napad na igrača 2018. godine.







Znači ovde namere nisu bile ni čiste ni iskrene. Ako čojstvo i junaštvo Budućnosti dozvoljava da pobeđuje Zvezdu tako par forfe (predaja meča bez borbe), kako se to kaže, ili 20:0 kako već neki pišu, neka im služi na čast.