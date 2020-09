Novica sa nestrpljenjem čeka novu sezonu i prvi meč: "Nezgodni su, ali mi imamo hemiju!"

Novica Veličković se pojavio pred novinarima, a pred novu sezonu ističe da će njegovo iskustvo biti veoma važno za tim crno-belih.



"Sve godine koje provodim u Partizanu za mene su posebne i onaj rekord ostvaren prošle sezone sa najvećim brojem utakmica u ovom dresu takođe mi mnogo znači. Jedino što je sada drugačije jeste što ću biti stariji, punim 34 godine za koji dan. Znate već šta donose godine. Daću svoj maksimum kao i uvek, to je jedino što mogu da obećam. Sigurno da iskustvom mogu da doprinesem više nego mlađi igrači", rekao je Veličković novinarima u Zemunu.



Krilni košarkaš koji uskoro puni 34 godine ističe da razmišlja pozitivno pred početak sezone iako je dosta toga u neizvesnosti.



"Drugačija će biti zbog svega u vezi sa korona virusom. Ne može da se igra pred publikom, koja donosi najveću draž sportu. Pogotovo kad je Partizan u pitanju, privilegija je igrati tu. Ako nije popunjena, onda je bar skoro puna hala. Svi treba da razmišljamo pozitivno, da se čuvamo. Ne zavisi ništa od nas samih. Kako bude, biće. Nadam se samo da će svet što pre izaći iz cele ove situacije. Nezgodno vreme, molili smo se da budemo zdravi, da smo na okupu i da nema prekida u trenažnom procesu", rekao je Veličković.



Sledi utakmica sa Huventudom, evropski klasik u prvom kolu Evrokupa.



"Ulazimo maksimalno motivisani, Partizan uvek mora da igra da pobedi. Huventud je dobra ekipa. Čekamo da sezona krene i da uđemo u taj tempo od dve utakmice nedeljno. Ekipa je skoro cela ostala na okupu od prošle godine, uz nekoliko novih igrača. Treniramo i družimo se. I kad sam se vratio u klub, uvek nas je krasila hemija i dobra atmosfera. To je potrebno pođednako kao i taktika. Zajedništvo može samo dobre stvari da nam donese", rekao je Veličković.



Imao je šta da kaže i o Vladu Šćepanoviću.



"Šćepanovića znam veoma dugo, on je mlad i ambiciozan trener. Bitno je da ljudi znaju šta je Partizan, a on zna. To nije fraza, to je veoma bitna stavka. Treba znati koliko je težak dres. Mnogi igrači dođu posle dobrih sezona i onda se izgube. Šćepi želim svu sreću", rekao je Veličković.