Novica o teškom periodu iza Partizana, njegova želja u 2020. godini će razgaliti "grobare"!

Kapiten košarkaša Partizana Novica Veličković rekao je da je u godini na izmaku bilo mnogo pozitivnih promena u klubu i istakao da u narednoj, 2020. godini želi trofeje.



"Bilo je dosta pozitivnih promena u ovoj godini. Pri kraju godine delimo to prvo mesto (na tabeli ABA lige), prethodnih godina bilo upitno da li ćemo stići do plej-ofa. Sad smo uspeli da godinu završimo u samom vrhu, treba to da održimo i da probamo da završimo prvi", rekao je Veličković novinarima odgovarajući na pitanje šta mu prvo pada napamet kada pomisli na 2019. godinu.



Na pitanje šta prvo poželi kada pomisli na narednu godinu, Veličković je odgovorio: "Da se uzimaju trofeji".



"Za to u ovom momentu živim. Ne znam koliko mi još ostalo s basketom, ali to mi je želja od povratka u Partizan. Što se košarke tiče, to mi je jedina želja", dodao je on.



Po njegovim rečima, situacija u klubu bila je teška kada se vratio, ali sada je drugačije.



"Jeste težak period, ali meni je poseban. Klub se diže, stabilizuje, nema igračkih trzavica. To je ono što je najbitnije - da se Partizan vrati na mesto gde treba da bude... Meni Beograd i Partizan mnogo znače", rekao je Veličković.



Veličkoviću nedostaje još pet utakmica da postane igrač sa najviše mečeva u crno-belom dresu. Trenutno je na prvom mestu Petar Božić sa 471 utakmicom.



"Te stvari mnogo znače, pogotovo meni. Nisam ni brojao... Na te stvari, kada jednog dana završim karijeru, mogu biti samo ponosan. Želja mi je, ali ne jurim za tim... To je pozamašna brojka", zaključio je kapiten Partizana.