Novica i Partizan, da li je došlo vreme za kraj?

Da li ćemo Novicu Veličkovića i sledeće sezone gledati na košarkaškim terenima? Reklo bi se da ni on nije siguran.



"Ne znam šta da kažem. Tako je već četiri ili pet godina. Treniram, radim, nikad se ne zna sa mnom. Osećam se dobro. Tokom korone malo sam se bacio u biciklizam. Ta relaksacija je prijala mojim nogama. Prijala mi je ova pauza zbog porodice", rekao je Novica Veličković nakon oproštajne utakmice u čast Dejanu Milojeviću koji je napustio Megu, prenosi "Blic".



Inače, njemu ističe ugovor sa Partizanom na kraju ove sezone.



Što se tiče Partizana, Novici je veoma teško zbog svega što se desilo.



"Imali smo perfektnu sezonu i u ABA i Evrokupu. Imali smo dva poraza u ABA koja nisu morala da se dese, ali bili smo prvi u oba takmičenja. Igračima je bilo najteže sve ovo što se desilo. Brzo je došlo i prošlo. Ovi odoše za SAD, nismo se videli dva meseca. Bio sam umoran od priča šta i kako i ostaje velika žal za sezonom. Šta je, tu je. Dobar deo ekipe ostaće na okupu, dobro se poznajemo", kaže Veličković.



Bio je posebno impresioniran ekipom Partizana u ovoj sezoni.



"Iskreno verujem da moguće ponoviti sezonu kakva je bila. Ima li smo neverovatnu hemiju koju smo stvorili u prvom delu sezone. Stalno smo bili na gostovanjima i to nas je zbližilo. U svakoj utakmici neko drugi je kliknuo. Dugo nisam video skup igrača u kom niko ne razmišlja o sebi, već o timu. Siguran sam da će hemija da se ponovi i sledeće sezone. Što se tiče rezultata, to niko ne može da garantuje", rekao je Novica.



O Dejanu Milojeviću ima reči hvale, jedan je od bitnijih u njegovoj karijeri.



"Na prelasku iz juniorske u seniorsku košarku, Dejan mi je bio kao stariji brat. On je tada bio jedan od lidera Partizana i sa njim sam možda najviše napredovao. Dve sezone smo igrali zajedno. On je uvek bio taj koji je gurao i forsirao. Bio je pre svega saigrač i mentor. Bio mi je potreban za savete, za pomoć. Uvek je bio tu za mene. Na početku njegove trenerske karijere, vratio sam se košarci posle povrede i dosta mi je pomogao u oporavku. Verovatno sam i ja njemu pomogao malo kao najiskusniji igrač u timu klinaca koji su imali po 17-18 godina", rekao je Novica Veličković.