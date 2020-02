Novica bi da pritisne "refresh" dugme

Kapiten košarkaša Partizana Novica Veličković rekao je da njegova ekipa nema vremena da žali zbog večerašnjeg poraza od Crvene zvezde.







"Pored nekih praznih minuta, mislim da smo igrali dobro i čvrsto. Nemamo vremena da žalimo i razmišljamo o porazu jer sledi Virtus. Moramo da se okrenemo i radimo. Da se 'rifrešujemo' i odemo u Bolonju da probamo da dobijemo", rekao je Veličković novinarima.



Partizan je poražen od Zvezde rezultatom 92:86 u 18.



"Čestitao bih Zvezdi na pobedi. Neizvestan derbi, kako smo i očekivali", kazao je Veličković.



Govoreći o atmosferi i uvredama navijača Zvezde, Veličković je naveo da je navikao i da igra za svoj klub, kao i da želi da da maksimum kako što to radi ceo život.



"Ne remeti me to, više sam i oguglao", istakao je Novica Veličković.



On je rekao da igrači Partizana još nisu svesni koliko kvaliteta ima njihov tim.



Veličković je naveo da očekuje dobru podršku u Bolonji, gde Partizan čeka teška utakmica protiv ekipe u čijem je timu Miloš Teodosić..



"Virtus je dobra ekipa sa Teom, koji je ekstra klasa i koji pravi razliku. Pravio bi je gde god da igra u Evropi. Biće teška utakmica, ali probaćemo da dobijemo tamo", naveo je kapiten crno-belih.



Njegov saigrač Nemanja Gordić takodje je čestitao Zvezdi na pobedi.



"Mislim da je bila dobra utakmica za publiku. Izgubili smo u skoku i zbog ničijih lopti koje su pripadale Zvezdi, a kojoj smo i dali previše slobodnih bacanja. Poklonili smo im šest do osam bacanja i to je odlučilo", rekao je Gordić.



Po njegovim rečima, poraz od Zvezde neće poremetiti Partizan pred važnu utakmicu sa Virtusom u Evrokupu, a potom i Budućnosti u ABA ligi.