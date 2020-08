Novi potpis u Zvezdi, ''kombo bek'' za budućnost!

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je Relja Radovanović novo pojačanje mlađih selekcija tog kluba.





Radovanović, rođen 2005. godine, potpisao je višegodišnji stipendijski ugovor sa crveno-belima.



On je prve košarkaške korake prošao je u Bačkoj Topoli, a igra na poziciji kombo beka, odnosno organizatora igre i beka šutera.



Radovanović je prilikom potpisivanja ugovora rekao da je to ogromna čast za njegovu porodicu i njega.



"Prvo zbog ukazanog poverenja koje sada moram da opravdam svojim radom i zalaganjem na treninzima i terenu. Očekuje me veliki rad, a period dokazivanja tek sledi, jer je ovo izazov za svakoga", rekao je Radovanović.

-