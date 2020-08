Novi paraf u Zagrebu

Bilinovcu će naredna sezona biti četvrta u dresu kluba iz Zagreba.



"Veoma mi drago što ostajem u Ciboni još dve sezone. Lepo je vratiti normalnim treninzima sa klubom nakon ove velike pauze uzrokovane korona virusom. Jedva čekam da krenu utakmice i nadam se da će se stanje što pre normalizovati kako bi i navijačima bio omogućen ulazak", rekao je Bilinovac.



Trener Cibone Ivan Velić rekao je da je potpis Bilinovca jako bitan potpis za klub.



"To je igrač koji pokriva više pozicija, može igrati sve pozicije od 1 do 3. Još bitnije od toga je da je on pravi profesionalac, igrač koji je maksimalno podredjen timu", rekao je Velić.



Cibona je navela da se Bilinovac u sredu testirao na koronavirus, da je negativan i da je već u četvrtak odradio prvi trening sa ekipom.

Bilinovac je produžio suradnju s klubom na još 2 godine!🏀



Dobro došao natrag, Bili!💪😊 #HejaHejaCibosi



🔗: https://t.co/H8IlpGf8mL pic.twitter.com/FCTegJkiC2 — KK Cibona (@kk_cibona) August 6, 2020