Novi NBA košarkaš odgovorio Grcima: "Od početka sam želeo da igram za Srbiju!"

Aleksej Pokuševski je novi srpski košarkaš u NBA ligi.



Ima sličan put kao jedan njegov srpski prethodnik u NBA ligi, Predrag Stojaković, obojica su iz Grčke prešli u NBA ligu kao veoma mladi košarkaši.



"Želim da se zahvalim Olimpijakosu, predsedniku Angelopulosu, za mene je to bilo pet neverovatnih godina. Ovo je moj drugi dom. Kad god budem mogao da dođem, biću u Grčkoj. Došao sam u Atinu kao dete sa 13 godina, a otišao sam sa 18. Odrastao sam i naučio mnoge stvari. Osećam da me ljudi vole", rekao je Pokuševski za grčku televiziju "Cosmote".



Nema pasoš Grčke, iako je dugo igrao u toj zemlji.



"Od početka sam odabrao da igram za Srbiju. To, međutim, ne znači da ne volim Grčku. Ovde sam proveo svoje najbolje godine", rekao je Pokuševski.



Nadamo se velikim rezultatima ovog momka u budućnosti.