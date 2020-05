Novi format za završnicu NBA, plej of bez podele, ovo su parovi, da li liga režira najgledanije finale u istoriji košarke?

Novi format NBA lige za završnicu sezone, manje više je sve poznato, postoji mogućnost da se otkaže preostali regularni deo, a oglasio se i Lilard koji kaže da neće igrati revijalne mečeve sezone.



Dakle, igralo bi se po principu Lige šampiona, od osmine finala, bez podele na Istok i Zapad, 16 timova u kosturu, a poznati su i parovi. Ovo je ideja, ali koja dobija sve više pristalica.



U jednom delu kostura igrali bi Milvoki protiv Medžika, Majami vs Oklahoma, Klipersi bi išli na Dalas, a Boston bi za rivala imao Filadelfiju. Projektovani žreb polufinala bi bio Milvoki - Majami, Klipersi - Boston, što ne mora naravno ništa da znači.



U drugom delu žreba, Lejkersi bi igrali protiv Netsa, Juta protiv Roketsa, Toronto sa Memfisom i Denver protiv Indijane. Dakle, polufinale bi bilo Lejkersi - Rokets (ili Juta), Toronto protiv Dalasa...



Da li je formula previše radikalna teško je reći, mnogi optužuju NBA da bi želeli da vide gradski derbi za prsten, Lejkersi protiv Klipersa, verovatno bi to zbog Lebrona, Dejvisa, Kavija, Pola Džordža bilop najgledanije finale u istoriji košarke. Ali trebalo bi Klipsi da tuku Milvoki u polufinalu, a Lejkersi verovatno Denver ili Toronto, ako prođu do top 4 faze.



















Ostaje da sačekamo...