Novi dresovi, pripreme ''za 10'', prate se moguća pojačanja, uručeni pasoši ''Crvena zvezda republike''

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da je zadovoljan radom ekipe i da očekuje da će tokom predstojećih pripremnih utakmica biti jasnija slika o ulogama igrača u timu.





"Imali smo dobre uslove za rad na Kopaoniku, izuzetno sam zadovoljan motivacijom i posvećenošću igrača. I meni je bio olakšan posao jer sam radio sa ljudima koji su želeli da saradjuju. Veliki deo smo uradili, pred nama je sada teži deo, protivnici iz utakmice u utakmicu treba da budu teži i to će nam dati odgovore koji su nam neophodni", rekao je Obradović na onlajn konferenciji za novinare.







Zvezda je danas održala Dan za medije tokom kojeg je predstavila dresove za novu sezonu. Ugovor sa kompanijom Adidas potpisan je na tri godine.



Govoreći o pojačanjima, Obradović je rekao da će klub pratiti situaciju na tržištu i tokom sezone.



"Svaki evroligaški tim koji ima ambicije, a mi imamo, uvek treba da prati situaciju na tržištu. Neprilagođena i teška situacija za sve timove predstavlja izazov ko će da bude u timu, a ko da izađe. Moramo dobro da odgovorimo, kroz sezonu ćemo da pratimo situaciju, moramo da budemo dobro obavešteni. Videćemo da li ćemo i kada ćemo da reagujemo", naveo je on.



Trener crveno-belih dodao je da ne vodi toliko računa o spekulacijama o početku sezone i u kom formatu bi se igrala zbog pandemije korona virusa, već je rekao da je najvažnije da Zvezda obavi dobar posao na terenu i da treba da bude spremna na sve.



Na pitanje da oceni napredak Ognjena Kuzmića, koji je dugo odsustvovao, Obradović je rekao da je centar iznenadio.



"Očekivao sam da posle problema koje je imao da se nekako vrati. On je sve to pokazao i pozitivno iznenadio. Vide se obrisi starog Kuzme od pre i imam velika očekivanja", rekao je on.



Tokom priprema Zvezda će igrati na Glorija kupu u Turskoj.



"Cilj je da napredujemo iz svake utakmice, da budu čiste ideje i neke uloge pojedinačne u timu. Na dobrom smo putu, kroz jače protivnike koji dolaze dobićemo odgovore na sve to", rekao je trener.



Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da su ove pripreme jedne od težih, pošto je sezona završena u martu zbog pandemije. Govoreći o radu sa novim trenerom, Lazić je rekao da se razlikuje metod, pošto je novi stručni štab, pristup treninga i jer se svi upoznaju kroz treninge.

Košarkaš Marko Simonović se treći put vratio u Zvezdu.





"Crvena zvezda uvek ima najviše ciljeve, to je borba za trofeje u svim domaćim takmičenjima i da budemo konkurentni i što bolji u Evroligi. Videćemo kako će se igrati sezona, radujemo se izazovu, jedva čekamo. Kao najiskusniji i najstariji, uloga je da pomognem mladjima i novima da shvate šta je Crvena zvezda i šta znači igrati tu. Koliko je lepo, toliko je teškom postoji pritisak", rekao je on.



"Želimo da pravimo rezultate i osvajamo titule. Moraju to svi da shvate, da budemo svi na istoj strani, imamo isti cilj i idemo ka tome", dodao je Simonović.

Centar Ognjen Kuzmić rekao je da je radio na fizičkoj pripremi i da je najvažnije da je spreman.







Upitan da oceni koliko je spreman, na skali od jedan do 10, on je odgovorio:







"Za 10".



Generalni direktor Crvene zvezde Filip Sunturlić je na kraju konferencije uručio igračima pasoše Crvena zvezda republike .