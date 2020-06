Novi datum za povratak NBA lige, ovako izgleda kompletan raspored! Uvedeno i novo pravilo!

NBA liga će se sa 22 tima (13 Zapad, 9 Istok) nastaviti u Diznilendu u Orlandu, to je i zvanično potvrđeno.Prvobitni plan je bio da se sezona nastavi 31. jula, ali prema novim informacijama ona bi mogla da se nastavi dan ranije, 30. jula.Još uvek nije ništa potvrđeno, pa bi datum i dalje vrlo lako mogao da bude promenjen, jasno, sve će zavisiti od epidemiološke situacije u SAD, pre svega na Floridi.Kako trenutno stoje stvari, ovako bi trebalo da izgleda raspored nastavka sezone u najjačoj ligi na svetu:- od 30. jula do 14. avgusta: Borba za plej-of- 15. i 16. avgusta: Plej-in turniri, ukoliko razlika između osmoplasiranog i devetoplasiranog bude manja od dve pobede- 17. avgust: Početak plej-ofa- 30. avgust: Dolazak članova porodice i prijatelja- od 31. avgusta do 13. septembra: Konferencijska polufinala- od 15. do 28. septembra: Konferencijska finala- od 30. septembra do 13. oktobra: NBA finaleNovina je i to što će timovi, prema poslednjim informacijama, moći da povedu po 17 igrača igrača u Orlando.