Noko, Volden, Lojd, izvesno ko je sledeće pojačanje Crvene zvezde!

Sada je i više nego izvesno da će četvrto pojačanje Crvene zvezde mts biti Lengston Hol.



Radi se o košarkašu Promiteasa koji je nosio ovaj klub u Evrokupu, gde je prosečno beležio 11,4 poena i 5,7 asistencija.



Lengston Hol je kombo plej, profesionalnu karijeru je počeo u Italiji u Pistoji, da bi potom igrao za Kantu, Kolosos sa Rodosa, a bio je i u Ciboni.



I prethodnih dana se pominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, a u ovom trenutku je i više nego izvesno da će to postati.



Do sada je Zvezda ozvaničila tri pojačanja, a to su centar Noko, Kori Volden iz Partizana i Džordan Lojd iz Venecije.







Inače, ovaj košarkaš ima 28 godina, rođen je u Atlanti.